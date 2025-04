ÚLTIMA HORA: Nasdaq 100 amplía beneficios al 4% tras los datos de PMI

Estados Unidos – Datos de PMI de abril: PMI manufacturero S&P Global (preliminar): 50.7 (estimado: 49.0; anterior: 50.2)

PMI de servicios: 51.4 (estimado: 52.6; anterior: 54.4)

PMI compuesto: 51.2 (estimado: 52.0; anterior: 53.5) Los datos presentan un escenario mixto, pero con señales importantes para los mercados: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El PMI manufacturero se mantiene por encima del umbral de expansión (50) , en contra de las expectativas de deterioro en el sentimiento del sector. Esto es especialmente relevante considerando el alto grado de incertidumbre asociado a los aranceles actualmente en discusión.

El PMI de servicios muestra una caída considerable, pero permanece en terreno expansivo, lo que indica que el sector aún continúa creciendo, aunque a un ritmo más moderado. Tras la publicación de estos datos, el índice US100 (Nasdaq-100) extiende su recuperación y sube un 4%, reflejando el alivio de los inversores ante la resiliencia de la actividad económica manufacturera, pese a las tensiones comerciales actuales. Fuente: xStation

