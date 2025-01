ÚLTIMA HORA: Nvidia cae un 6% mientras los funcionarios estadounidenses discuten endurecer las restricciones a las ventas de Nvidia a China 📉US100 cae un 0,7%to China 📉US100 down 0.7%

Según fuentes, los funcionarios de Trump discuten endurecer las restricciones a las ventas de Nvidia (NVDA.US) a China, después del lanzamiento de DeepSeek. Bloomberg informó que los funcionarios tuvieron conversaciones muy tempranas sobre restringir el chip H20, que Nvidia diseñó como un producto "reducido" para el mercado chino. Los mercados ven esta información como una confirmación de que DeepSeek es un "negocio real" y algunos ingresos de los proveedores de infraestructura de IA pueden estar en riesgo, debido a las restricciones de ventas chinas, y quizás también por un enfoque de alguna manera diferente, un enfoque más rentable. para desarrollar capacidades de IA. En los últimos cuatro trimestres, los ingresos de Nvidia en China alcanzaron los 13,5 mil millones de dólares desde el cuarto trimestre fiscal de 2024 hasta el tercer trimestre fiscal de 2025; el 12% de las ventas totales de la empresa. Es una cifra inferior al 21% del año anterior, pero sigue siendo significativa. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "