ÚLTIMA HORA: PIB final de EE. UU. ligeramente por encima de las expectativas 🎯

Estados Unidos - Datos del PIB: PIB (2.潞 trimestre): real 3,0 % intertrimestral; previsi贸n 3,0 % intertrimestral; anterior 3,0 % intertrimestral;

脥ndice de precios del PIB (2.潞 trimestre): real 2,5 % intertrimestral; previsi贸n 2,5 % intertrimestral; anterior 2,5 % intertrimestral;

Ventas del PIB (2.潞 trimestre): real 1,9 %; previsi贸n 2,2 %; anterior 2,2 %;

Precios PCE b谩sico (2.潞 trimestre): real 2,80 %; previsi贸n 2,80 %; anterior 2,80 %;

Precios PCE (2.潞 trimestre): real 2,5 %; previsi贸n 2,5 %; anterior 2,5 %;

Gasto real del consumidor (2.潞 trimestre): real 2,8 %; previsi贸n 2,9 %; anterior 2,9 %; En el segundo trimestre de 2024, el PIB real de EE. UU. creci贸 a una tasa anualizada del 3,0%, frente al 1,6% del primer trimestre, impulsado por aumentos en el gasto de consumo, la inversi贸n privada en inventarios y la inversi贸n fija no residencial. El PIB en d贸lares corrientes aument贸 un 5,6% hasta los 29,02 billones de d贸lares. Los ingresos personales experimentaron beneficios significativos, con un aumento del 5,0% de los ingresos disponibles. El ingreso interno bruto (GDI) real aument贸 un 3,4%, mientras que los beneficios corporativos aumentaron en 132.500 millones de d贸lares, lo que refleja un s贸lido desempe帽o de las corporaciones no financieras a pesar de una ligera disminuci贸n de los beneficios del sector financiero. Los datos finales del 煤ltimo trimestre resultan ser incluso mejores de lo esperado, sin indicios de una posible desaceleraci贸n. Tras la publicaci贸n, el d贸lar se fortalece ligeramente frente al euro. Sin embargo, el 铆ndice del d贸lar sigue manteni茅ndose en territorio negativo a diario. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5.聽

