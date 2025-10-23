ÚLTIMA HORA: Ventas de viviendas existentes en EE. UU. en línea con lo esperado 📊 La confianza del consumidor en la Eurozona mejora levemente

- Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. aumentaron un 1.5% mensual, en línea con las expectativas.
- La confianza del consumidor en la Eurozona se situó en -14.2, levemente mejor que el consenso.
Ventas de viviendas existentes en EE. UU.:
-
Actual: 4.06 millones
-
Pronóstico: 4.06 millones
-
Anterior: 4.00 millones
-
Variación mensual: +1.5% (Pronóstico: +1.5%, Anterior: -0.2%)
Confianza del consumidor en la Eurozona (septiembre):
-
Actual: -14.2
-
Pronóstico: -15.0
-
Anterior: -14.9
