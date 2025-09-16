ÚLTIMA HORA: Ventas minoristas en EE. UU. muy por encima de lo esperado 🗽 Reacción en el Nasdaq 100

-
Ventas minoristas: +0,6% (vs 0,2% esperado; previo +0,5%)
-
Ventas minoristas subyacentes (m/m): +0,7% (vs 0,4% esperado; previo +0,3%)
-
Precios de exportación (m/m): +0,3% (vs 0,1% esperado; previo +0,1%)
-
Precios de importación (m/m): +0,3% (vs -0,2% esperado; previo +0,4%)
Declaraciones de Bank of America, CFO Borthwick:
“El crédito y el gasto de los consumidores del banco se aceleraron en 2025. El consumidor estadounidense está en buena forma. La calidad crediticia se mantiene estable.”
El Nasdaq 100 (US100) reacciona en positivo, a pesar de que los datos apuntan a mayores precios y un consumo sólido, lo que reduce las probabilidades de recortes agresivos de tipos este año. Sin embargo, al mismo tiempo, muestran que la economía no presenta problemas en el lado de la demanda, pese al debilitamiento del mercado laboral, lo que resulta claramente favorable para las acciones.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Fuente: xStation5
_______
📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "