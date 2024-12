Última semana de vacaciones en los mercados

Estamos entrando en otra semana con días festivos, y durante este período, el interés de los inversores en el mercado de valores es evidentemente menor. La semana que viene será la última semana de vacaciones, durante la cual muchos mercados permanecerán cerrados desde el martes hasta el final de la semana. El mercado de valores de EE. UU. permanecerá cerrado solo el primer día del Año Nuevo, el 1 de enero. Sin embargo, en la próxima semana, conoceremos algunos informes macroeconómicos interesantes, incluidos los datos del PMI de diciembre para el sector manufacturero de la mayoría de las principales economías del mundo, las actas de las reuniones del BoJ y el RBA, así como la decisión sobre los tipos de interés en Turquía. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario semanal detallado: 30 de diciembre, lunes: 00:30 - Japón, PMI manufacturero final (diciembre)

08:00 - España, inflación del IPC (diciembre)

08:00 - Suiza, índice KOF (diciembre)

14:45 - EE. UU., PMI de Chicago

15:30 - EE. UU., Fed de Dallas 31 de diciembre, martes: 01:30 - China, PMI de servicios y manufactura CFLP (diciembre)

14:00 - EE. UU., índices del mercado inmobiliario FHFA y Case/Schiller 01 de enero, miércoles: Día de Año Nuevo 02 de enero, jueves: 08:55 a.m. / 09:00 a.m. / 10:00 a.m. - lecturas finales del PMI industrial para diciembre (Alemania, Eurozona, Reino Unido

13:30 - EE. UU., solicitudes de subsidio de desempleo

15:00 - EE. UU., datos de la EIA sobre el cambio en los inventarios de petróleo 03 de enero, viernes: 08:55 - Alemania, tasa de desempleo (diciembre)

15:00 - EE. UU., ISM manufacturero (diciembre)

15:30 - EE. UU., cambio en los inventarios de gas según la EIA

16:00 - EE. UU., Fed Barkin

