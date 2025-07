Un comienzo tranquilo para una semana importante

Los mercados comienzan la semana con avances en los futuros estadounidenses y una sesión moderadamente tranquila en el continente europeo. Los inversores esperan los acuerdos comerciales y las propuestas de recortes de impuestos en Estados Unidos. No se prevé la publicación de datos importantes para hoy. El único informe destacable es el IPC de Alemania, junto con los discursos de los miembros de la Fed, Bostic y Goolsbee. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil A finales de esta semana, se publicarán importantes datos del mercado laboral estadounidense. El informe de ADP se publicará el miércoles, seguido del informe de NFP el jueves. Normalmente se publica los viernes, pero el NFP se ha adelantado debido al Día de la Independencia de Estados Unidos, durante el cual los mercados permanecerán cerrados. Calendario económico 10:30 AM, Zona Euro - De Guindos del BCE - Discurso 14:00, Alemania - Datos de inflación de junio: IPC alemán: pronóstico 0,2 % intermensual; anterior 0,1 % intermensual;

IPC alemán: pronóstico 2,2 % interanual; anterior 2,1 % interanual; 15:45 PM, Estados Unidos - Datos del PMI de junio: PMI de Chicago: pronóstico 42,7; anterior 40,5; 16:00, Estados Unidos - Discurso de Bostic, miembro del FOMC 18:30, Zona Euro - Discurso de la presidenta del BCE, Lagarde

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "