UniCredit SpA adquiere el 9% de Commerzbankk 🏛️

Las acciones de Commerzbank (CBK.DE) subieron un 16% en la sesión europea de hoy después de que UniCredit SpA (UCG.IT) adquiriera una participación del 9% en Commerzbank AG y planeara iniciar conversaciones con el banco, lo que plantea la posibilidad de una adquisición que podría cambiar la distribución europea del poder en el sector bancario. El banco italiano adquirió una participación del 4,5% del gobierno alemán y compró el resto en el mercado abierto, según un comunicado publicado hoy. UniCredit dijo que solicitará permiso para aumentar aún más su participación en el banco. Aunque cualquier movimiento de ese tipo dependerá de si la inversión cumple con sus "parámetros financieros". Vale la pena recordar que UniCredit ya posee un gran banco en Alemania conocido como Hypovereinsbank, sentando las bases para que UniCredit construya una poderosa fuerza en la banca corporativa y minorista en Alemania. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Commerzbank cotizan un 16% más en el día tras el anuncio de UniCredit (+1,3% en el día). Fuente: xStation  Â

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "