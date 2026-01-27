UnitedHealth se desploma 17%: resultados mixtos y golpe regulatorio a Medicare

La guía 2026 proyecta la primera contracción de ingresos desde 1989 : US$439.000 millones vs US$454.000 millones esperados.

Ingresos de US$113.200 millones quedaron por debajo de los US$113.800 millones esperados.

UnitedHealth cayó 17% en premercado por resultados mixtos y golpe regulatorio a Medicare Advantage.

Las acciones de UnitedHealth Group sufrieron una caída de hasta 17% en el premercado del martes, golpeadas por dos factores simultáneos: resultados trimestrales con ingresos por debajo de expectativas y una propuesta de la administración Trump que mantendría prácticamente congeladas las tarifas de Medicare Advantage para 2027.

Resultados mixtos con ingresos por debajo de expectativas

La mayor aseguradora de salud de Estados Unidos reportó una ganancia ajustada de US$2,11 por acción, apenas por encima del consenso de US$2,10. Sin embargo, los ingresos de US$113.200 millones quedaron por debajo de los US$113.800 millones que anticipaba Wall Street, pese a representar un crecimiento interanual del 12%.

El trimestre incluyó un cargo extraordinario de US$1.600 millones (neto de impuestos), relacionado principalmente con costos derivados del ciberataque a Change Healthcare en 2024, gastos de reestructuración y desinversiones de cartera.

Tras este ajuste, el ingreso neto del período fue de apenas US$10 millones, equivalente a un centavo por acción, mientras que las ganancias operativas alcanzaron los US$380 millones.

Primera contracción de ingresos en más de tres décadas

Las proyecciones para 2026 generaron alarma entre los inversionistas. UnitedHealth anticipó ingresos superiores a US$439.000 millones, muy por debajo de los US$454.000 millones que esperaba el mercado y representando una caída del 2% frente a 2025.

De confirmarse, sería la primera contracción anual de ingresos desde 1989, según Bloomberg. En cuanto a utilidades, la empresa proyecta ganancias ajustadas superiores a US$17,75 por acción, en línea con el consenso de US$17,74.

No obstante, la compañía espera un incremento de al menos US$5.000 millones en ganancias operativas, lo que implicaría un alza superior al 25% respecto al año previo. Esto sugiere que UnitedHealth está priorizando márgenes sobre crecimiento de ingresos.

Optum Health reduce su huella 20%

El director financiero Wayne DeVeydt reveló planes para una reducción significativa de la unidad Optum Health, que ha sido el principal motor de crecimiento de la compañía en años recientes.

La estrategia contempla el cierre o venta de aproximadamente 550 ubicaciones, equivalentes a un 20% de su red. También incluye reducción de membresía en todos los segmentos principales y desinversión de operaciones en Europa (cierre previsto en el primer trimestre) y Sudamérica (segundo semestre).

DeVeydt describió el proceso como una "reducción a la esencia" de Optum Health. El modelo de absorción de consultorios médicos y centros quirúrgicos dejó de ser rentable ante las nuevas normas federales que recortan los pagos de Medicare a las aseguradoras.

La división UnitedHealthcare anticipa una pérdida de hasta 2,8 millones de afiliados durante 2026, con retrocesos en planes comerciales, Medicare y Medicaid. En Medicare Advantage específicamente, proyecta una reducción de entre 1,3 y 1,4 millones de miembros, superior a estimaciones previas.

Golpe regulatorio y presión política

La presión sobre el sector se intensificó el lunes por la noche. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) propusieron un incremento de apenas 0,09% en los pagos a planes de Medicare Advantage para 2027, muy por debajo de las expectativas.

Mientras el aumento del 5,06% aprobado para el año en curso representa más de US$25.000 millones en ingresos adicionales para las aseguradoras, la propuesta actual equivale a apenas US$700 millones para todo el sector. Las acciones de competidores como Humana también cayeron tras el anuncio.

El desplome se produce en un momento de alta tensión con Washington. El presidente Trump ha presionado públicamente a las aseguradoras para que reduzcan sus precios, calificándolas como "grandes, gordas y ricas" y prometiendo convocar una reunión con ejecutivos del sector.

La semana pasada, representantes de UnitedHealth comparecieron ante el Congreso. El CEO Stephen Hemsley anunció que la compañía devolverá a los consumidores las ganancias obtenidas en el mercado de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) durante el próximo año.

Las acciones de UnitedHealth acumulan una caída superior al 50% desde abril de 2025, cuando la compañía recortó sus previsiones y anunció la salida de su entonces CEO, Andrew Witty.

Resumen Guía de proyecciones 2026

Ingresos Proyectados

Ingresos consolidados: >$439.0B (-2% YoY)

UnitedHealthcare: >$335.0B Empleadores e Individual: >$75.0B Medicare y Retiro: >$165.0B Comunidad y Estado: >$95.0B

Optum: >$257.5B Optum Health: >$91.0B Optum Insight: >$21.0B Optum Rx: >$150.5B



Rentabilidad Proyectada

Utilidad operacional: >$24.0B (+26% vs 2025)

Margen operacional: ~5.5% (vs 4.2% en 2025)

Margen neto: ~3.6% (vs 2.7% en 2025)

BPA GAAP: >$17.10

BPA Ajustado: >$17.75

