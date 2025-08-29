Universidad de Michigan: menores expectativas de inflación en EE. UU. y sentimientos de consumo mixtos 🏛️

-
Índice de Sentimiento del Consumidor (agosto, dato final): 58,2 (Previsión: 58,6 | Anterior: 58,6)
Condiciones actuales: 61,7 (Previsión: 60,8 | Anterior: 60,9)
Expectativas: 55,9 (Previsión: 57,5 | Anterior: 57,2)
Expectativas de inflación a 1 año: 4,8% (Previsión: 5,0% | Anterior: 4,9%)
Expectativas de inflación a 5–10 años: 3,5% (Previsión: 3,9% | Anterior: 3,9%)
Aunque los datos de la Universidad de Michigan reflejan las expectativas de los encuestados en un horizonte relativamente largo, la prevista disminución de las presiones de precios futuras puede influir en cierta medida en su comportamiento de precios a corto plazo.
