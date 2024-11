Update del dólar en Chile y Contexto Global

Análisis del Tipo de Cambio y Contexto Global El tipo de cambio cerró la jornada en 972,15 pesos por dólar, consolidándose tras semanas de elevada volatilidad en el mercado de divisas. Esta estabilización responde, en parte, a la asimilación de datos macroeconómicos internacionales y la expectativa de políticas económicas de la nueva administración en la Casa Blanca. Dólar Internacional y Factores Globales El índice dólar se ubicó en 106,09 puntos, mostrando una leve tendencia bajista en línea con las expectativas, pero marcando una recuperación tras tres días de caídas. Los mercados permanecen atentos a los siguientes factores clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Impacto de las políticas de Trump en Estados Unidos: Posibles estímulos a sectores como energía, banca y construcción.

Medidas proteccionistas, como aranceles de hasta 60% para China y entre 10% y 20% para otras importaciones , podrían generar: Incrementos en los precios al consumidor. Mayor tensión comercial, similar a las represalias observadas en 2018. Efectos adversos en economías dependientes de las exportaciones, incluida Chile.

y entre , podrían generar: Tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania: La reciente moderación del ministro ruso Sergei Lavrov, descartando una guerra nuclear, ha brindado alivio a los mercados internacionales. Economía China y su Impacto Regional Los futuros de los principales índices chinos registraron ganancias, impulsados por: Mantención de tasas de interés en China: Tasa de 1 año: 3,1% . Tasa de 5 años: 3,6% .

Estas cifras estuvieron en línea con las expectativas del mercado, fortaleciendo las perspectivas de dinamismo económico en el país asiático.

La estabilidad china proyecta un efecto positivo en la economía chilena, con implicancias en sectores clave como minería y exportaciones. Esto podría presionar a la baja el tipo de cambio en el mediano y largo plazo. Proyecciones para el Tipo de Cambio en Chile El peso chileno muestra potencial para apreciarse en el corto plazo, considerando los siguientes escenarios: Si el dólar cae por debajo de 969 pesos , se anticipa una barrera de soporte en 960 pesos para el cierre de la semana.

, se anticipa una barrera de soporte en para el cierre de la semana. La continuidad de esta tendencia estará influenciada por: La evolución de las tensiones geopolíticas. Las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

USDCLP M30 Fuente: xStation 5

