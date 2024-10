Update USDCLP 01.10.2024

La reciente publicación del IMACEC en Chile, con un crecimiento de 2,3%, por debajo de lo esperado, indica una posible desaceleración en la actividad económica del país. Este dato ha tenido un impacto inmediato en el tipo de cambio USD/CLP, que ha mostrado volatilidad en las primeras horas de la sesión. Diversos factores macroeconómicos provenientes de Estados Unidos, como los indicadores PMI e ISM del sector manufacturero, junto con los precios de fabricación y la encuesta de empleo JOLTS, también han influido en el comportamiento del dólar, ya que la mayoría de estos informes han arrojado resultados por debajo de las expectativas. El conjunto de estos indicadores sugiere una contracción en la economía estadounidense, con señales de una menor actividad y demanda, lo que podría llevar a los miembros del FOMC a considerar recortes adicionales en las tasas de interés, aunque quizás no tan agresivos como los discutidos previamente. No obstante, el informe JOLTS presentó cifras mejores a las esperadas, lo que refleja un nivel más alto de confianza entre los empleadores y sugiere una posible presión sobre los salarios, lo que podría fortalecer al dólar en las próximas sesiones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Como resultado de esta combinación de factores, el par USD/CLP ha experimentado una mayor volatilidad. A pesar de una leve recuperación desde los mínimos recientes, el tipo de cambio sigue manteniendo la tendencia bajista iniciada a mediados de septiembre. Para que el dólar logre un repunte significativo, deberá superar la resistencia en el rango de 905-907 pesos por dólar. En caso de que el informe ADP que se publicará mañana decepcione, es probable que el dólar continúe bajo presión, llevando al tipo de cambio a niveles cercanos a los 891 pesos por dólar. Fuente: xStation 5

