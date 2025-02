Update USDCLP 02.09.2024

Dólar Internacional y Cobre en una Semana Crucial para el Mercado El dólar internacional inicia la semana con movimientos prácticamente planos, registrando una leve caída del 0,01%. Esta estabilidad se da en un contexto de alta expectativa por una semana cargada de datos económicos clave en Estados Unidos. Mientras tanto, el cobre enfrenta una jornada bajista, con una caída del 0,56%, influenciada por un débil índice PMI en China, que revela problemas económicos persistentes en la segunda economía mundial. Dólar a la Espera de Datos Cruciales en EE.UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar se mantiene sin grandes movimientos, a la espera de una semana determinante que comenzará con los datos de PMI para la industria, seguidos de la encuesta JOLTS sobre vacantes laborales, y el informe ADP sobre el empleo privado. La semana culminará con la publicación del NFP (nóminas no agrícolas), el dato más relevante, que podría influir significativamente en la volatilidad del mercado estadounidense antes de la esperada decisión de tasas de la Reserva Federal el próximo 18 de septiembre. Cobre Bajo Presión por Debilidad Económica en China El cobre retrocede luego de que el índice PMI manufacturero en China se situara en su nivel más bajo en seis meses. A pesar de los datos positivos en el PMI no industrial, el mercado se ha centrado en la decepcionante cifra manufacturera, lo que reaviva los temores de que la economía china no cumpla con las expectativas de crecimiento. Perspectivas para el Tipo de Cambio Durante la jornada del lunes, el tipo de cambio fluctuó entre 917 y 910 pesos por dólar. Para la sesión de mañana, se espera que el tipo de cambio oscile entre 911 y 920 pesos por dólar. Si los datos de PMI en EE.UU. muestran una contracción que sugiere una recesión, es probable que el dólar se acerque a los 920 pesos. Por el contrario, si los datos superan las expectativas del mercado, podríamos ver al dólar cotizando más cerca de los 911 pesos. USDCLP Fuente: xStation 5

