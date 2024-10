Update USDCLP 05.09.2024

El Dólar se Mantiene por Encima de los $940 Mientras el Mercado Espera Datos Clave de EE.UU. Durante la jornada de hoy, el dólar mostró una leve disminución frente al peso chileno, favorecido por la recuperación del cobre, que registró un alza del 1.6%, recuperando casi por completo las caídas observadas en los días anteriores. A pesar de esta corrección en el metal rojo, el tipo de cambio sigue fortaleciéndose y se mantiene por encima de los $940 por dólar, confirmando las alzas recientes. Esta tendencia alcista en el dólar se explica por el bajo crecimiento económico en Chile y las crecientes preocupaciones sobre una posible recesión en Estados Unidos. Los operadores del mercado anticipan que la bolsa estadounidense podría continuar su tendencia bajista, en medio de estos temores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mañana será un día clave para los mercados, ya que se publicará el informe de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Se espera la creación de 140,000 nuevos empleos, un aumento significativo en comparación con los 97,000 del mes anterior. Este dato será determinante para las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. En cuanto a las proyecciones para el tipo de cambio, se espera que el dólar continúe fortaleciéndose, manteniéndose por encima de los $940 y con un posible objetivo en los $943 por dólar. No obstante, si los datos de empleo en EE. UU. resultan positivos, podríamos ver una corrección a la baja en el tipo de cambio, con un posible descenso hacia los $935 por dólar. USDCLP Fuente: xStation 5

