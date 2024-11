Update USDCLP 08.11.2024

Tipo de Cambio y Perspectivas Económicas en Chile El tipo de cambio cerró el viernes 8 de noviembre de 2024 en 969 pesos por dólar, impulsado principalmente por la publicación de cifras de inflación que superaron tanto las expectativas del mercado como los niveles previos. Este incremento en la inflación ha reforzado las preocupaciones sobre un deterioro económico a corto plazo en Chile, lo que se refleja en la presión que enfrenta el tipo de cambio. Factores Locales y Contexto Económico Inflación Alta y Creciente: La inflación persistente en Chile ha desbordado las previsiones, lo que complica el panorama económico y debilita el valor del peso frente al dólar. Esto también refleja las dificultades que enfrenta la economía chilena para equilibrar el crecimiento con el control de precios. Impacto en la UF y el Poder Adquisitivo: La Unidad de Fomento (UF), indexada a la inflación, continúa en alza y se proyecta que alcanzará los 38,000 pesos hacia fines de noviembre o inicios de diciembre. Esta tendencia genera mayores costos de financiamiento y presiona los gastos de los hogares, afectando el poder adquisitivo de los chilenos. Contraste con los Precios de Combustibles: Aunque la reciente caída en los precios de los combustibles había generado cierto alivio en los costos de transporte y energía, el alza inflacionaria reduce este beneficio, limitando el efecto positivo para el consumidor final y elevando las expectativas de una desaceleración económica. Escenario Internacional: Victoria de Donald Trump y su Impacto en el Mercado En el contexto global, la reciente victoria de Donald Trump ha provocado un ambiente de euforia en la renta variable, que favorece a los mercados internacionales en el corto plazo. Sin embargo, su llegada al poder también conlleva riesgos significativos: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativa de Ciclo Proteccionista: Se anticipa que la administración Trump adoptará un enfoque proteccionista, lo que podría encarecer productos esenciales mediante la imposición de nuevos aranceles. Esto afectaría el comercio internacional y presionaría al alza los precios de ciertos commodities, especialmente el petróleo. Estabilidad del Cobre: El cobre, de gran importancia para la economía chilena, ha mantenido niveles estables hasta ahora. No obstante, el mercado sigue atento a las relaciones entre EE. UU. y China, ya que cualquier cambio podría afectar la demanda y los precios del metal rojo. La reciente felicitación del presidente chino a Trump se interpreta como una señal de posible alivio en las tensiones comerciales, lo cual podría tener efectos positivos a partir de 2025. Proyecciones para el Tipo de Cambio Para la próxima semana, se espera que el tipo de cambio en Chile continúe con alta volatilidad. Los factores clave incluyen: Datos de Inflación en EE. UU. : Se publicarán nuevos datos de inflación y precios al productor en Estados Unidos, los cuales podrían fortalecer aún más al dólar, impulsando al tipo de cambio a niveles superiores.

: Se publicarán nuevos datos de inflación y precios al productor en Estados Unidos, los cuales podrían fortalecer aún más al dólar, impulsando al tipo de cambio a niveles superiores. Oscilación Estimada: Los analistas proyectan que el tipo de cambio oscile entre los 963 y 974 pesos mientras el mercado evalúa los indicadores económicos de EE. UU. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

