Update USDCLP 09.09.2024

Dólar internacional y cobre inician la semana con tendencia alcista El dólar internacional se encuentra en una jornada alcista, con un incremento cercano al 0,42%, impulsado por los datos laborales de Estados Unidos, que aunque no alcanzaron las expectativas, fueron mejores que los reportados en meses anteriores. Los inversores también están atentos a los comentarios de los miembros de la Reserva Federal, quienes podrían dar pistas sobre la próxima decisión de tasas de interés, prevista para el 18 de septiembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por su parte, el cobre también muestra una tendencia alcista, con un aumento cercano al 0,98%. Este repunte se debe a los datos recientes del índice de precios al consumidor en China, que registró su mayor alza en seis meses, sugiriendo una posible recuperación en la economía del gigante asiático. A la espera de los datos de balanza comercial de China, se anticipa que este indicador podría influir en los mercados de materias primas. En el ámbito local, Chile registró su segundo superávit comercial consecutivo, con un total de $1.132 millones de pesos, destacando un aumento del 18% en las exportaciones de cobre. A pesar de estos buenos datos, los indicadores muestran cierta cautela en los mercados. Proyecciones para el tipo de cambio: Durante la jornada de hoy, el tipo de cambio osciló entre los 947 y 938 pesos por dólar. Para la próxima sesión, se espera que el rango de movimiento fluctúe entre los 948 y 957 pesos por dólar, dependiendo de los resultados de la balanza comercial en China. Si el dato es menor al esperado, el dólar podría acercarse a los $957, mientras que si los datos superan las expectativas, podríamos ver un retroceso hacia los $948. USDCLP Fuente: xStation 5

