Update USDCLP 10.10.2024

El dólar cae por debajo de los 930 pesos ante la incertidumbre por el IPC en EE.UU. Durante la jornada de hoy, el tipo de cambio del dólar en Chile experimentó una baja importante, cayendo por debajo de los 930 pesos por dólar. Este retroceso está directamente relacionado con la incertidumbre generada por la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos, que fue más alto de lo esperado. A continuación, se desglosan los principales factores que impulsaron este movimiento. Factores clave del movimiento del dólar: Publicación del IPC en EE.UU.: El IPC de septiembre en EE.UU. mostró un aumento del 2,4% , ligeramente superior a la proyección del 2,3% esperada por el mercado, aunque menor al 2,5% del mes anterior.

, ligeramente superior a la proyección del esperada por el mercado, aunque menor al del mes anterior. A pesar de que la cifra refleja una disminución de la inflación en términos anuales, genera incertidumbre sobre la posibilidad de que la inflación se mantenga elevada o repunte en los próximos meses. Impacto en la política monetaria de la Reserva Federal: Los datos del IPC complican las expectativas de recortes de tasas de interés en 2024 . La Reserva Federal busca que la inflación disminuya a un ritmo más acelerado antes de flexibilizar su política monetaria.

. La Reserva Federal busca que la inflación disminuya a un ritmo más acelerado antes de flexibilizar su política monetaria. La incertidumbre sobre la política de tasas añade presión sobre el dólar en los mercados emergentes, incluido Chile. Caídas en los índices de EE.UU.: Los principales índices bursátiles en EE.UU. registraron caídas después de la publicación del IPC y los datos de solicitudes de beneficios por desempleo. Aunque la inflación muestra señales de moderación, no lo está haciendo al ritmo que esperaba la Reserva Federal. Comportamiento del cobre y su impacto en el peso chileno El precio del cobre, principal exportación de Chile, se mantuvo estable durante la jornada, lo que limitó el impacto positivo que una caída mayor del dólar podría haber tenido sobre el peso chileno. El mercado del cobre está atento a posibles incentivos económicos por parte de China, principal consumidor de este metal, que podrían aumentar la demanda y contribuir a una tendencia alcista hacia finales de 2024. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Proyecciones para el tipo de cambio Las expectativas para el dólar en el corto plazo son mixtas, con posibles movimientos en ambas direcciones: Al alza : Si la inflación en EE.UU. continúa subiendo, el dólar podría retomar su tendencia alcista, buscando niveles de 935 pesos .

: Si la inflación en EE.UU. continúa subiendo, el dólar podría retomar su tendencia alcista, buscando niveles de . A la baja: Si se observan signos de un mejor control de la inflación, el tipo de cambio podría seguir descendiendo hacia los 925 pesos o incluso los 920 pesos. USDCLP Fuente: xStation 5

