Update USDCLP 11.11.2024

Presión Alcista en el Tipo de Cambio: El Peso Chileno se Debilita Frente al Dólar El tipo de cambio en Chile cerró la jornada del lunes 11 de noviembre en 981 pesos por dólar, registrando una nueva alza. Este aumento refleja una presión alcista generada por el fortalecimiento del dólar a nivel global y la reciente caída en el precio del cobre, el principal producto de exportación chileno. Diversos factores internacionales contribuyen a esta tendencia, mientras los mercados locales permanecen en alerta. Factores Clave en el Fortalecimiento del Dólar Índice Dólar en Máximos de Cuatro Meses: El índice dólar, que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas extranjeras, subió un 0,6%, alcanzando los 105,5 puntos, su nivel más alto desde julio. Este repunte está vinculado a las expectativas inflacionarias en EE. UU. y a comentarios de la Reserva Federal (Fed) que sugieren una pausa en los recortes de tasas. Esta perspectiva ha incentivado la demanda del dólar como refugio seguro en los mercados financieros. Expectativas sobre la Fed y Datos Económicos Relevantes: Los inversionistas esperan con cautela los próximos datos de inflación de EE. UU., que se publicarán el miércoles, junto con las cifras de ventas minoristas y producción industrial. Estos datos serán cruciales para definir el rumbo de la política monetaria de la Fed en los próximos meses. Actualmente, la probabilidad de un recorte de tasas en diciembre ha caído al 69%, desde un 80% previo, reflejando un ajuste de expectativas hacia una política monetaria más restrictiva a corto plazo. Alza en Rendimientos de Bonos del Tesoro: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 y 30 años continúan subiendo, lo que hace que los inversionistas prefieran estos activos seguros y rentables. Este movimiento también sustenta la apreciación del dólar. Impacto del Precio del Cobre y la Economía China Caída en el Precio del Cobre : El cobre, pilar de la economía chilena, cayó un 1,09% en la última sesión, lo que afecta directamente al peso chileno y aumenta la presión sobre el tipo de cambio. La debilidad del mercado de cobre refleja preocupaciones sobre la demanda global, especialmente en China.

Limitados Estímulos Económicos en China: El contexto en China añade incertidumbre al mercado chileno. En octubre, los bancos chinos otorgaron 500 mil millones de yuanes en nuevos préstamos, el nivel más bajo para ese mes desde 2009 y significativamente inferior a los 738 mil millones del año pasado. Este bajo nivel de crédito refleja una débil demanda en China, afectando las expectativas de crecimiento global y, consecuentemente, la estabilidad del tipo de cambio en Chile. Perspectivas para el Peso Chileno Se espera que el tipo de cambio se mantenga en torno a los 990 pesos por dólar durante la semana, impulsado por la solidez del dólar internacional y la debilidad en el mercado de commodities. No obstante, un reporte de inflación en EE. UU. con señales de moderación podría generar cierta incertidumbre sobre los futuros movimientos de la Fed, lo que podría aliviar en parte la presión sobre el peso chileno.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "