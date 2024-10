Update USDCLP 14.10.2024

El dólar sube impulsado por comentarios de la FED, mientras el cobre cae por dudas sobre estímulos en China El dólar internacional experimenta una jornada alcista, con un incremento cercano al 0,26%, impulsado por nuevos comentarios de la Reserva Federal (FED), mientras que el cobre cae un 1,44%, ante escepticismo del mercado sobre los estímulos anunciados en China. Comentarios de Neel Kashkari y su impacto en el dólar Neel Kashkari, presidente de la FED de Minneapolis, realizó declaraciones que han sido clave en la reciente apreciación del dólar. Kashkari destacó que la economía estadounidense está en las "etapas finales" para alcanzar el objetivo de inflación del 2%, y mencionó que considera apropiados nuevos recortes de tasas, aunque de manera moderada. Esta perspectiva menos agresiva ha generado confianza en los mercados y ha empujado al dólar al alza, en un contexto donde los operadores esperan mayor claridad en la política monetaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cobre baja por desconfianza en estímulos chinos El cobre, por su parte, enfrenta una jornada bajista debido a la falta de confianza en las medidas anunciadas por China para reactivar su economía. A pesar de que las autoridades chinas realizaron una conferencia de prensa anunciando que mantendrán los estímulos económicos, el mercado ha considerado estas medidas poco convincentes y débiles, lo que ha llevado a una caída en el precio del metal rojo. Tipo de cambio en Chile y perspectivas para la próxima sesión Durante la jornada del lunes, el tipo de cambio entre el peso chileno y el dólar osciló entre $925 y $929 por dólar. Para la sesión de mañana, se espera que el tipo de cambio fluctúe entre $925 y $932, a la espera de más declaraciones de funcionarios clave de la FED, como Raphael Bostic. Si los comentarios de la FED sugieren un enfoque menos agresivo respecto a los recortes de tasas, el dólar podría acercarse a los $932 .

En caso de que la FED adopte una postura más agresiva con las bajas de tasas, el tipo de cambio podría retroceder hacia los $925. Este comportamiento refleja la sensibilidad del mercado cambiario a las señales de política monetaria de Estados Unidos, mientras que el precio del cobre sigue dependiendo de la confianza en la recuperación económica de China. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

