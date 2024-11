Update USDCLP 14.11.2024

Jornada Bajista en el Tipo de Cambio ante Expectativas sobre la Inflación y la Política Monetaria de la Reserva Federal El tipo de cambio USDCLP registró hoy una caída significativa, depreciándose 5 pesos para situarse en 973 pesos por dólar. Este movimiento bajista fue impulsado principalmente por la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) en EE. UU., un indicador adelantado de la inflación que mostró una variación del 2,4%, en línea con las expectativas, pero superior al 1,9% del mes anterior. Esta aceleración en el IPP podría anticipar un aumento en la inflación en el corto plazo, lo cual es observado con cautela por los operadores del mercado. Expectativas en torno al discurso de Jerome Powell Los mercados se encuentran atentos al discurso que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ofrecerá hoy a las 17:00 horas, en el que podría dar pistas sobre el curso de la política monetaria antes de la reunión del 18 de diciembre. Actualmente, el mercado estima una probabilidad del 75,7% de un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés en esa reunión. Sin embargo, existe la posibilidad de que Powell adopte un tono más cauto, lo cual podría ajustar las expectativas respecto al futuro de las tasas en EE. UU. y, en consecuencia, influir en la cotización del dólar frente al peso chileno. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Evolución del Cobre y su Impacto en el Tipo de Cambio El precio del cobre, uno de los principales productos de exportación de Chile, comenzó el día con una caída del 1,12% antes de recortar algunas de las pérdidas, manteniéndose cerca de los mínimos registrados en la jornada anterior. En el contexto global, el cobre ha sido presionado a la baja por la débil demanda en China, lo que ha llevado al metal a acumular una pérdida del 7% en los últimos 7 días. La situación del cobre es un factor clave para la economía chilena y afecta directamente la dirección del tipo de cambio, debido a la influencia que las fluctuaciones en el precio de este commodity tienen en la entrada de divisas al país. Proyecciones para el Tipo de Cambio Las expectativas para el USDCLP dependen en gran medida del tono que adopte Powell en su discurso. Existen dos escenarios clave: Escenario Cauto : Si Powell muestra una postura cautelosa, es probable que el peso chileno continúe fortaleciéndose, llevando al tipo de cambio hacia los 968 pesos por dólar .

: Si Powell muestra una postura cautelosa, es probable que el peso chileno continúe fortaleciéndose, llevando al tipo de cambio hacia los . Escenario Optimista: Si el discurso de Powell es optimista, podrían reavivarse las expectativas de una política monetaria menos expansiva, lo cual fortalecería al dólar, posiblemente impulsando el tipo de cambio nuevamente hacia los 980 pesos por dólar. El resultado de este evento será crucial para definir la tendencia del tipo de cambio en las próximas semanas, especialmente en el contexto de la reunión de la Reserva Federal en diciembre. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

