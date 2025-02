Update USDCLP 19.08.2024

El Dólar se Desploma en Chile: Apreciación del Cobre y Perspectivas de la Fed Impulsan la Caída El dólar en Chile ha experimentado una fuerte caída durante la jornada de hoy, alcanzando niveles cercanos a los $925, una cifra no vista desde comienzos de año. Este desplome ha sido impulsado por el debilitamiento del dólar a nivel internacional, mientras los mercados anticipan con cada vez más certeza los recortes en las tasas de interés que la Reserva Federal (Fed) podría implementar en septiembre. Actualmente, las probabilidades de un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés superan el 77%, con expectativas de recortes adicionales en noviembre y diciembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las perspectivas de una relajación en la política monetaria han llevado al dólar a niveles que no se observaban desde enero, exacerbando su caída en el mercado chileno. Por otro lado, el cobre ha registrado una nueva jornada alcista, con un incremento superior al 0,9%. Este repunte del metal rojo no solo se debe a la debilidad del dólar, sino también a los recientes compromisos de las autoridades chinas de implementar mayores estímulos para reactivar su economía. La demanda de cobre, crucial para la industria china, ha sido un factor determinante en el fortalecimiento de su precio. En el ámbito nacional, la publicación del PIB de Chile, que se ubicó por debajo de las expectativas, refleja un enfriamiento en la actividad económica del país. Este panorama económico, junto con la apreciación del cobre y las perspectivas internacionales, están alimentando una tendencia bajista en el tipo de cambio. Con el dólar cotizando por debajo de los $930, no sería sorprendente verlo continuar su descenso hacia la zona de soporte en los $915 en los próximos días, a medida que estos factores se siguen alineando en su contra. Fuente: xStation 5

