Update USDCLP 20.08.2024

El par de divisas USDCLP ha experimentado un importante descenso, alcanzando un mínimo de 918 pesos por dólar, un nivel que no se veía en más de un mes. Este movimiento ha sido impulsado por varios factores clave: Datos de China : Los recientes reportes sobre los ratios de deuda a 1 y 5 años en China se mantuvieron dentro de lo esperado, lo que generó un aumento en el precio del cobre. Este metal es uno de los principales productos de exportación de Chile, y su fortaleza suele correlacionarse con un peso chileno más fuerte.

Índice del dólar en descenso: El dólar estadounidense ha estado cayendo, alcanzando niveles que no se observaban desde principios de año. Esto se debe a las expectativas de una posible reducción de las tasas de interés en Estados Unidos, cuya decisión se espera para el 18 de septiembre. Este descenso del dólar ha ayudado a fortalecer al peso chileno. Actualmente, el tipo de cambio local ha vuelto a probar los 924 pesos, lo que indica que podría haber un intento de recuperación. Esto se debe a que el cobre ha comenzado a corregir las ganancias obtenidas en la mañana, lo que podría generar una mayor correlación con el dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas futuras y eventos clave La atención ahora se centra en los próximos comentarios y discursos de los miembros del FOMC, Bostic y Barr, quienes podrían ofrecer perspectivas más estrictas sobre las políticas monetarias a seguir en Estados Unidos. Además, el Simposio de Jackson Hole, un evento económico anual en Estados Unidos que reúne a banqueros centrales, economistas y líderes financieros de todo el mundo, será crucial para definir el rumbo de los mercados. Este viernes, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dará un discurso que será seguido de cerca por los mercados. Históricamente, este evento ha tenido un impacto significativo en los mercados bursátiles en los meses posteriores. Sin embargo, el contexto de este año parece ser el opuesto al del año pasado, cuando el enfoque en el aumento de tasas provocó caídas en los mercados y un repunte en el dólar. Ahora, la expectativa de recortes de tasas podría beneficiar a las bolsas y debilitar aún más al dólar. Escenarios para el USDCLP Baja del tipo de cambio : Si los comentarios del FOMC favorecen una reducción de tasas de interés en Estados Unidos, podríamos ver que el tipo de cambio USDCLP vuelva a probar los 918 pesos . En caso de una caída más pronunciada, rompiendo la tendencia de los últimos tres meses, el siguiente nivel a observar sería 915 pesos , con un posible objetivo en 904 pesos .

Recuperación del tipo de cambio: Por otro lado, si se produce una recuperación antes de esta posible reducción, el precio podría probar los 928 pesos antes de verse más afectado por los eventos macroeconómicos. La situación sigue siendo incierta, y los próximos días serán cruciales para definir el rumbo del dólar frente al peso chileno. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "