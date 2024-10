Update USDCLP 21.10.2024

El tipo de cambio en Chile alcanza los 953 pesos por dólar impulsado por factores internacionales y la caída del cobre El tipo de cambio del peso chileno frente al dólar se situó en 953 pesos por dólar el lunes 21 de octubre, reflejando una serie de factores externos que han impactado tanto en el mercado cambiario como en el valor del cobre, principal exportación chilena. Factores que impulsan el tipo de cambio: Fortalecimiento del dólar a nivel global: El dólar ha ganado fuerza debido a la disminución de las expectativas de una pronta reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Este fortalecimiento se ve respaldado por: Sólidos datos económicos en EE. UU. , como las robustas ventas minoristas.

Fortalecimiento del dólar a nivel global: El dólar ha ganado fuerza debido a la disminución de las expectativas de una pronta reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Este fortalecimiento se ve respaldado por: Sólidos datos económicos en EE. UU., como las robustas ventas minoristas. Creciente probabilidad de una nueva presidencia de Donald Trump, con posibles políticas que incluyan aranceles e impuestos que aumentarían la demanda de dólares. Este contexto ha impulsado un aumento del 0,41% en el tipo de cambio frente al peso chileno. Caída en el precio del cobre: El cobre, recurso clave para la economía chilena, sufrió una variación del -0,57% durante la jornada. Este descenso está relacionado con: Datos económicos mixtos de China, principal comprador de cobre, donde los estímulos económicos han mostrado un efecto limitado en la producción industrial y el PIB.

Datos económicos mixtos de China, principal comprador de cobre, donde los estímulos económicos han mostrado un efecto limitado en la producción industrial y el PIB. Un superávit comercial acotado que sugiere una menor demanda de materias primas, lo que reduce las expectativas de recuperación a corto plazo en el precio del cobre. Política monetaria en China: El Banco Popular de China recortó las tasas preferenciales de préstamos en 25 puntos básicos, una medida que ya había sido anticipada por el mercado. Sin embargo, la atención ahora se centra en: La próxima reunión legislativa en China, donde se espera que el gobierno anuncie un incremento en el gasto fiscal y mayor emisión de bonos gubernamentales, lo que genera cierta cautela en los mercados internacionales. Tensiones geopolíticas: Las tensiones en Oriente Medio también contribuyen a un sentimiento global de precaución, especialmente mientras se celebran las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, donde se discuten las perspectivas económicas globales. Proyecciones para el tipo de cambio El peso chileno podría seguir bajo presión y el tipo de cambio podría alcanzar los 968 pesos por dólar si no hay una recuperación significativa en el precio del cobre. No obstante, este jueves se publicarán los datos del Índice de Precios al Productor (IPP), que podrían mostrar una reducción en los precios industriales, generando un alivio inflacionario. Esto, a su vez, podría llevar a una estabilización del tipo de cambio hacia los 936 pesos por dólar si las expectativas inflacionarias se moderan. USDCLP Fuente: xStation 5

