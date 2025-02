Update USDCLP 22.07.2024

Dólar Internacional Casi Plano y Cobre en Mínimos de Tres Meses El dólar internacional experimentó una jornada prácticamente plana, con alzas cercanas al 0.01%, reaccionando principalmente a la renuncia de Joe Biden a su candidatura presidencial. Por otro lado, el cobre tuvo una jornada bajista, con caídas cercanas al 0.94%, alcanzando niveles más bajos en más de tres meses debido a débiles datos sobre la demanda industrial en China. El dólar mostró una leve alza tras el anuncio de Biden, lo que incrementa las probabilidades de que Donald Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos. Biden entregó su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris como su posible sucesora, reflejando una debilidad en la competencia por la presidencia de la primera economía mundial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto al cobre, la sesión fue bajista con caídas de aproximadamente el 0.94%, debido a nuevos datos negativos sobre la demanda industrial en China. Estos resultados llevaron al precio del cobre a mínimos de más de tres meses. A pesar de los recortes en las tasas preferenciales, los esfuerzos para estimular la economía china no son considerados suficientes por los especialistas para resolver los problemas económicos y cumplir con las expectativas de crecimiento del mercado. El tipo de cambio fluctuó entre los $943 y $952 pesos por dólar. Para mañana, se espera que el tipo de cambio se mantenga alcista si China sigue mostrando bajos niveles de demanda y las intervenciones continúan siendo insuficientes, lo que podría llevar el dólar a niveles cercanos a los $965 pesos por dólar. Por el contrario, si el precio del cobre recupera la fortaleza observada a principios de este año, el dólar podría acercarse a la zona de los $940 pesos por dólar.

