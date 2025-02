Update USDCLP 22.08.2024

El Dólar Cierra la Jornada Alcista, Superando los $920 Pesos Durante el día de hoy, el dólar experimentó una jornada alcista, alcanzando niveles cercanos a los $920 pesos por dólar. Este aumento se atribuye principalmente a los desfavorables resultados del índice PMI de la industria en Estados Unidos, que incrementaron las tensiones en los mercados y provocaron una caída en la bolsa estadounidense, revirtiendo las ganancias acumuladas durante la semana. Factores Clave del Aumento PMI de Industria en EE.UU. : Los datos negativos del PMI de la industria reavivaron las preocupaciones sobre una posible recesión, lo que fortaleció al dólar estadounidense y generó tensiones en los mercados financieros.

Reunión de Jackson Hole: Los operadores del mercado se mantienen cautelosos a la espera del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, este viernes a las 10:00 a.m. (hora del Este). Se espera que Powell ofrezca indicios sobre una posible reducción de la tasa de interés, con el mercado estimando una disminución de 25 puntos básicos con una probabilidad del 75%. Impacto en el Mercado del Cobre En paralelo, el cobre continuó su descenso durante la jornada, cayendo un 1,8% debido al fortalecimiento del dólar estadounidense. La debilidad del cobre refleja la incertidumbre global y las tensiones en el mercado estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Proyecciones para el Tipo de Cambio Consolidación en $920 : Las proyecciones indican que el tipo de cambio podría consolidarse alrededor de los $920 pesos por dólar .

Escenario 1 - Persistencia de las Tensiones : Si las tensiones en la bolsa estadounidense persisten, el tipo de cambio podría alcanzar los $925 pesos por dólar .

Escenario 2 - Descenso del Tipo de Cambio: En caso contrario, el tipo de cambio podría descender hasta los $916 pesos por dólar, nivel que actúa como soporte técnico. USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "