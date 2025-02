Update USDCLP 23.07.2024

Estabilidad en el Tipo de Cambio con Perspectiva Alcista para el Dólar El tipo de cambio ha mostrado estabilidad, oscilando entre los 944 y 946 pesos chilenos por dólar, enfrentando dificultades para romper estos niveles. Hoy, el informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios reveló que las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos para junio fueron de 3.89 millones, por debajo de las expectativas de 3.99 millones. Este dato ha debilitado el índice del dólar, reflejando una desaceleración en la recuperación que se había observado al inicio del día. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del cobre ha continuado su tendencia bajista, con una caída acumulada del 0.79%. A pesar de encontrar un leve soporte, el cobre sigue enfrentando presiones negativas. Esto se debe en parte a la caída del mercado chino, que ha perdido cerca del 1.7% debido a la pérdida de optimismo entre los inversores, especialmente ante los posibles riesgos de desaceleración económica si el expresidente Trump regresa a la Casa Blanca. Este escenario podría generar presiones adicionales sobre el peso chileno, llevando a una posible depreciación frente al dólar. Perspectivas y Proyecciones Las perspectivas para el dólar frente al peso chileno son alcistas. Si el tipo de cambio logra consolidarse por encima de los 947 pesos, el siguiente objetivo potencial sería alcanzar los 955 pesos. En el ambito tecnico, segun una estructura overbalance 1:1 el precio del USDCLP podria estar formando una figura de consolidacion en te la distancia del minimo y maximo de la estructura, esta teoria se sotiene tambien por la intencion de las EMAs de corto plazo que sugieren un posible cruce cortoplacista dentro de los parametros de la estructura. LORENZO MATUS Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "