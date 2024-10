Update USDCLP 23.09.2024

Dólar y Cobre al Alza: Jornada marcada por PMI en EE.UU. y estímulos desde China El dólar internacional se encuentra en una jornada alcista, registrando un aumento cercano al 0.14%, impulsado por datos de PMI en EE.UU. que resultaron mejores a lo esperado. Esta cifra ha generado una sensación de fortaleza en la economía estadounidense, lo que sugiere que la Reserva Federal podría ser más cautelosa en cuanto a futuras reducciones de tasas de interés, apoyando así al dólar. En tanto, el cobre también muestra un desempeño alcista, con un incremento cercano al 0.43%, impulsado por nuevos estímulos del Banco Popular de China. La reciente reducción en la tasa de interés tiene como objetivo revitalizar la economía china, que ha enfrentado dificultades para cumplir con las expectativas de crecimiento este año, principalmente debido a la debilidad en la demanda interna. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Proyecciones del Tipo de Cambio USD/CLP Durante la jornada del lunes, el tipo de cambio fluctuó entre los 921 y 929 pesos por dólar. Para la sesión de mañana, se espera que el tipo de cambio oscile entre los 918 y 925 pesos, a la espera de nuevos comentarios de los representantes de la FED. Si los funcionarios confirman una postura más cautelosa respecto a las bajas de tasas, podríamos ver el dólar acercarse a los 925 pesos. Por el contrario, si se mencionan recortes de tasas más agresivos, es posible que el dólar caiga hacia los 918 pesos. Fuente: xStation 5

