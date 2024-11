Update USDCLP 30.10.2024

El peso chileno experimentó una jornada volátil, alcanzando un máximo de 964,06 y un mínimo de 954,08 por dólar en la segunda parte de la sesión, impulsado por factores externos e internos que agregaron presión a la moneda local. Factores externos: Fortaleza de la economía de EE.UU. y expectativas de política monetaria El peso chileno se vio afectado por datos positivos de la economía estadounidense, los cuales han limitado las expectativas de un ciclo de recortes agresivos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En el tercer trimestre, el PIB de EE.UU. creció un 2,8% anualizado, apenas por debajo de la expectativa de 3%. Sin embargo, el fuerte desempeño en el gasto personal y las ventas refuerza la percepción de una economía resiliente, respaldada por un mercado laboral robusto. Esto quedó evidenciado con el aumento en la creación de empleos en el sector privado, según el último informe de ADP. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros factores relevantes incluyen: Elecciones en EE.UU. : La proyección de una victoria del expresidente Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre también ha fortalecido al dólar. Actualmente, Kalshi estima una probabilidad del 63% para su triunfo.

Expectativas de datos económicos clave: Se espera que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de EE.UU. se publique mañana, mientras que el viernes se conocerán los datos de empleo (NFP) y tasa de desempleo. Estos reportes serán cruciales para determinar la dirección del dólar en el corto plazo. Una creación de empleos por debajo de los 115,000 y una tasa de desempleo superior al 4,1% podrían permitir un respiro para el peso chileno, posiblemente acercándolo a la barrera de los 950 pesos por dólar. Factores internos: Debilidad en la producción chilena En el ámbito local, los datos económicos publicados hoy refuerzan la percepción de una economía chilena debilitada, especialmente en sectores clave como la producción de cobre e industria: Producción de cobre (interanual) : Aumentó un 4,2% en septiembre, inferior al crecimiento del 7,1% registrado el mes anterior y por debajo del consenso del mercado del 5%.

Producción industrial (interanual) : Registró una contracción del 0,3% , una fuerte desaceleración respecto al crecimiento del 5,2% del mes anterior.

Producción manufacturera (interanual) : Cayó un 1,1% , en comparación con el crecimiento de 3,4% de agosto y el pronóstico del 1,2%.

: Cayó un , en comparación con el crecimiento de 3,4% de agosto y el pronóstico del 1,2%. Ventas minoristas (mensual y anual): Mostraron crecimientos modestos, con un avance del 0,4% en términos mensuales y un 3,9% en el acumulado interanual, ambos también por debajo de los niveles anteriores. Perspectiva En el corto plazo, el tipo de cambio en Chile encuentra una resistencia clave en 965 CLP/USD, mientras el mercado espera los datos del PCE en EE.UU. y, especialmente, el reporte de empleo del viernes. En caso de cifras de empleo más débiles de lo esperado, el peso chileno podría experimentar un respiro hacia niveles cercanos a los 950 CLP/USD. Sin embargo, si los datos estadounidenses refuerzan la fortaleza de la economía, el peso podría mantener su depreciación frente al dólar. Fuente: xStation5.

