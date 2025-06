URGENTE: El petróleo cae un 4,80 % 🔴

Irán se declara listo para retomar conversaciones nucleares con EE. UU.📣📃 Tras una serie de ataques israelíes a objetivos estratégicos, Teherán anunció su disposición a discutir un pacto nuclear, buscando una desescalada del conflicto. Según Reuters, Irán está recurriendo al apoyo diplomático de Catar, Arabia Saudita y Omán para presionar a Estados Unidos a favor de un alto al fuego por parte de Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que los ataques continuarán hasta destruir la infraestructura nuclear y los misiles balísticos de Irán. No obstante, esta postura podría modificarse si Washington incrementa la presión diplomática tras un posible retorno de Irán al acuerdo nuclear. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Petróleo WTI (OIL.WTI) Como resultado de este giro diplomático, el precio del crudo WTI se desploma un 4,80 %, borrando casi todas las ganancias del viernes. En su punto más alto, los futuros superaron los 75,50 USD por barril, pero ahora han retrocedido un 10 % hasta los 68 USD. Paralelamente, los mercados bursátiles y las criptomonedas están registrando avances, impulsados por el mayor apetito por el riesgo ante la posible desescalada geopolítica. Fuente: xStation5 __ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí

