US Open: el US500 cae un 1,8% presionado por el sector tecnológico y financiero 📉 Target cae un 6%

El 铆ndice S&P 500 cae un 1,8% , mientras que el 铆ndice de volatilidad VIX se dispara un 12% . El d贸lar estadounidense experimenta ligeras p茅rdidas.

Los sectores tecnol贸gico, de consumo discrecional y financiero est谩n bajo presi贸n, con Wells Fargo, Morgan Stanley y Goldman Sachs cayendo casi 6% .

Nvidia cae m谩s de un 3% , mientras que Meta Platforms retrocede cerca de un 4% .

Tesla se desploma casi un 8% tras informar de una ca铆da del 49% en sus ventas en China.

La minorista estadounidense Target pierde un 6% tras presentar una gu铆a inferior a lo esperado (prev茅 ventas planas frente al 1,8% estimado por Wall Street). 聽 Los inversionistas ahora asignan una probabilidad del 50% a un recorte de tasas de la Reserva Federal en mayo. Mientras tanto, el modelo de PIB de la Fed de Atlanta ha revisado a la baja su estimaci贸n de crecimiento del PIB de EE.UU. para el primer trimestre de 2025, pasando del -1,5% al -2,8%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El sentimiento del mercado sigue reflejando un tono defensivo, con el S&P 500 extendiendo las fuertes ca铆das de ayer, cuando registr贸 su mayor ca铆da desde mediados de diciembre. Las crecientes preocupaciones sobre la perspectiva econ贸mica de EE.UU. est谩n impulsando m谩s apuestas a favor de recortes m谩s r谩pidos en las tasas de la Reserva Federal. Volatilidad del mercado de valores en EE.UU. Fuente: xStation5 Gr谩fico: S&P 500, Nvidia y Microsoft El 铆ndice S&P 500 ha ca铆do por debajo de su media m贸vil exponencial (EMA) de 20 d铆as, mientras que el indicador RSI bajando de 30 puntos sugiere que el 铆ndice se est谩 acercando a niveles de sobreventa. Source: xStation5 聽 Fuente: xStation5 Las acciones de Microsoft caen por debajo de la media m贸vil de 200 d铆as Las acciones de Microsoft han ca铆do por debajo de su media m贸vil de 200 d铆as y ahora cotizan cerca de un 20% por debajo de sus m谩ximos hist贸ricos. Fuente: xStation5 Source: xStation5 Target espera un a帽o dif铆cil Target enfrenta otro a帽o complicado y prev茅 poco o ning煤n crecimiento en las ventas para 2025, lo que indica que sus dificultades para recuperar el impulso a煤n no han terminado. A pesar de los esfuerzos por reducir precios, introducir descuentos y renovar su mercanc铆a, el minorista sigue rezagado frente a competidores como Walmart y Costco, que han logrado mantener un crecimiento m谩s s贸lido. Si bien la empresa present贸 resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado, con un crecimiento del 1,5% en ventas comparables, el panorama no es del todo positivo. Las ventas de febrero fueron d茅biles y el sentimiento del consumidor sigue fr谩gil, con la inflaci贸n y la incertidumbre econ贸mica afectando el gasto. A esto se suma la advertencia del CEO Brian Cornell, quien se帽al贸 que nuevos aranceles sobre productos canadienses y mexicanos podr铆an encarecer los precios en los pr贸ximos d铆as, aumentando la preocupaci贸n por la asequibilidad. En t茅rminos de rentabilidad, el aumento de los costos de cumplimiento y cadena de suministro est谩 reduciendo los m谩rgenes, y los fuertes descuentos tampoco han ayudado. Target ha tenido cierto 茅xito en la expansi贸n de sus servicios de publicidad y marketplace, pero el entorno econ贸mico sigue siendo un desaf铆o. Con la inflaci贸n persistente y el enfriamiento del gasto discrecional, la compa帽铆a se acerca a 2025 con una postura cautelosa, consciente de que a煤n tiene muchos obst谩culos por delante. 聽 Fuente: xStation5

