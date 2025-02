US100 cae más de 2% en la apertura semanal! Mercado bajista continuando con la estructura bajista observada el viernes, donde el precio ha perdido el nivel de soporte de los 5337, situándose por debajo de las medias móviles. Este nivel, sin embargo, sigue siendo de relevancia. Si el precio mantiene su ruptura del nivel de los 5337, podría extenderse hasta su siguiente zona de soporte en los 5205. Sin embargo, un fallo en la ruptura del nivel de los 5337 podría provocar un movimiento correctivo en búsqueda de los 5433. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Escenario en Japón El incremento de las tasas de interés por parte del Banco de Japón (BOJ) ha provocado movimientos bajistas, resultando en una caída del 3.7% en la bolsa de Japón tras su apertura, con descensos significativos en sus índices. Este sentimiento negativo también se ha trasladado a los futuros estadounidenses, que abren con fuertes bajas. El índice US100 cae un 2.44% y el US500 registra una disminución del 2.16%.

