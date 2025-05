US100 cae un 0,5% presionado por el alza en los rendimientos 📉 | Tesla sube ante mejora en ventas en China

Los 铆ndices estadounidenses pierden impulso durante la sesi贸n del martes, con solo Alphabet y Tesla mostrando avances dentro del grupo de las "Mag7". El d贸lar se mantiene estable, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os suben 4 puntos b谩sicos , superando el 4,51% , lo que ejerce presi贸n sobre los activos de riesgo .

sorprendi贸 al mercado al prever que hacia finales de este a帽o. Por su parte, Goldman Sachs se帽al贸 que la dominancia de los activos estadounidenses se ha debilitado, ya que los fundamentos de inversi贸n en EE. UU. han cambiado en los 煤ltimos seis meses. El US100 registra una ca铆da de casi 0,5%, mientras que otros futuros de 铆ndices estadounidenses muestran retrocesos menores, impulsados principalmente por la debilidad de acciones que cotizan en el Nasdaq. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil US100 (Gr谩fico Diario) Una zona de soporte clave se ubica en torno al nivel psicol贸gico de los 20.000 puntos, reforzado por las medias m贸viles exponenciales de 200 y 50 d铆as (EMA200, EMA50), adem谩s de niveles de retroceso de Fibonacci. Fuente: xStation5 驴Tesla de vuelta al favor del mercado? Las ventas de Tesla en China (TSLA.US) durante las primeras siete semanas del a帽o cayeron un 24% interanual, totalizando 48.000 veh铆culos. Sin embargo, datos citados por Citi muestran que la semana pasada las ventas alcanzaron 11.150 unidades (una ca铆da semanal del 16% interanual), frente a solo 3.040 unidades la semana anterior. Hoy, TSLA.US es la acci贸n con mejor rendimiento entre las grandes compa帽铆as estadounidenses, ya que los inversores comienzan a descontar posibles sorpresas positivas y mejoras en las entregas del segundo trimestre. Tesla (Gr谩fico Diario) Las acciones de Tesla han rebotado desde los m铆nimos cercanos a 206 USD y ahora cotizan alrededor de los 350 USD, aproximadamente un 15% por encima de la media m贸vil de 200 d铆as. Fuente: xStation5

