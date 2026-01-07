US30 y el pulso real del mercado: niveles técnicos, economía y lo que hay debajo del ruido

El Dow Jones llega a la apertura con una mezcla interesante de señales técnicas y mensajes económicos que conviene leer con calma, porque aquí no solo se está decidiendo un trade de corto plazo, sino también cómo el mercado está interpretando el arranque de 2026.

En la parte puramente técnica, el movimiento es claro. En zona de máximos el índice amagó con una figura de vuelta, en gráfico de 15 minutos, un cabeza con hombros bastante ortodoxo sobre el papel. La teoría decía corrección. La práctica ha dicho otra cosa. El precio no solo no desarrolló el tramo bajista esperado, sino que giró al alza y terminó rompiendo el máximo del hombro derecho en 49.783. Ese detalle es clave, porque cuando una figura de giro falla de esta manera, el mensaje suele ser de fortaleza, no de debilidad. El mercado tuvo la excusa perfecta para caer… y no lo hizo.

Pero lo interesante es por qué no lo hizo. Ahí es donde entran los argumentos económicos que están detrás del movimiento.

Los datos de empleo privado de ADP mostraron 41.000 nuevos empleos en diciembre. No es una cifra brillante, ni mucho menos, pero sí suficiente para cambiar el tono. El mercado no está leyendo ese dato como “economía débil”, sino como “economía que deja de empeorar”. Y eso, para un banco central que viene de recortar tasasvtres veces y ahora quiere esperar, es oro puro. No hay urgencia para endurecer, pero tampoco pánico que obligue a acelerar estímulos. Un escenario de pausa prolongada, justo lo que los activos de riesgo suelen agradecer. Veremos el dato ISM a los treinta minutos de abrir el mercado.

Además, se ve algo muy relevante: el crecimiento no se está sosteniendo solo por las grandes tecnológicas. El rally se está ampliando. Finanzas, salud, defensa, energía y materiales están entrando en juego. Históricamente, cuando el Dow lidera y no lo hace únicamente el Nasdaq, el mensaje suele ser de ciclo más maduro y más estable, no de burbuja inmediata. El dinero no está huyendo, está rotando. Lo vimos ayer con el rebote esperado y es posible que hoy continuemos con esta fortaleza.

El contexto macro acompaña. La rentabilidad del bono a 10 años se ha relajado hacia la zona del 4,15%, el dólar no está ejerciendo una presión extrema y, aunque hemos visto volatilidad en metales y materias primas, no hay señales de estrés sistémico. Incluso las caídas puntuales en oro o plata están siendo leídas como ajustes tras movimientos excesivos, no como salidas masivas de activos refugio.

Volviendo al gráfico, el nivel que ahora manda es doble. Por arriba, 49.783 actúa como validación del fallo de la figura bajista. Mantenerse por encima refuerza el escenario de continuidad hacia máximos históricos y más allá. Por abajo, la línea clavicular en 49.714 es el nivel que separa fortaleza de duda. Mientras el precio respete esa zona, las caídas son correcciones técnicas, no cambios de tendencia. Solo una pérdida clara de ese nivel devolvería al mercado a un escenario de retrocesos bajistas más profundos.

En el fondo, lo que estamos viendo es algo muy pedagógico para el inversor. El mercado no sube porque todo sea perfecto. Sube porque las cosas son menos malas de lo que se temía, porque la Fed puede permitirse esperar y porque el capital, poco a poco, vuelve a ponerse en movimiento tras meses de cautela. Eso explica por qué una figura de giro no ha funcionado y por qué el Dow está marcando el paso en este inicio de año.

Ahora la apertura tiene la palabra. Si el índice consolida por encima de 49.783, el mensaje será claro: el mercado no ha terminado de subir y los máximos vuelven a estar en el radar. Si falla y pierde 49.714, tocará leer el movimiento como una digestión más profunda. De momento, el sesgo sigue siendo alcista, pero con algo muy sano: niveles claros y argumentos detrás, no solo euforia.



Alejandro de Luis

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

