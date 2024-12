➡️US500 reduce sus pérdidas al 0,7%

La inflación PCE más moderada mantiene en juego los recortes de tasas en EE.UU. el próximo año Las acciones estadounidenses recortaron sus pérdidas tras la publicación de unos datos de inflación del gasto en consumo personal (PCE), más débiles de lo esperado, lo que reforzó las expectativas de posibles recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La inflación general del PCE aumentó hasta el 2,4% interanual, por debajo de las previsiones del mercado y de la Fed del 2,5%. La inflación básica del PCE, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, se mantuvo estable en el 2,8% interanual. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fuente: Macrobond, XTB Las cifras de inflación más bajas de lo previsto han alimentado la especulación sobre una flexibilización monetaria a pesar del tono agresivo adoptado por la Reserva Federal en su última reunión de política monetaria. Los mercados ahora están descontando una probabilidad cercana al 60% de un recorte de tasas ya en marzo, y anticipan recortes de 1,7 para fines del próximo año. Si bien la economía estadounidense sigue siendo sólida, las tasas de interés más bajas generalmente se consideran un apoyo para los mercados de acciones. El US500, que anteriormente había caído hasta un 1,3%, redujo sus pérdidas al 0,7% después de la publicación del PCE, y volvió a subir por encima del nivel de 5.900 puntos. El nivel de soporte clave en el retroceso de Fibonacci del 61,8% de la reciente tendencia alcista se ha mantenido. También se ha observado un repunte en los precios de los bonos del Tesoro (TNOTE).

Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "