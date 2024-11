USD-BRL sube mientras inflación y política monetaria desafían el panorama económico

El real brasileño experimenta una caída intradía del 1.2% frente al dólar estadounidense, alcanzando un máximo de 5.78 en la jornada. Este retroceso se produce tras un periodo de fortalecimiento relativo que siguió a las recientes subidas de tasas de interés por parte del Banco Central de Brasil, medidas adoptadas en respuesta a la inflación persistente. Sin embargo, factores tanto internos como externos han vuelto a ejercer presión sobre la moneda brasileña. Incremento de la tasa Selic y el papel de la política fiscal El Banco Central de Brasil aumentó la tasa Selic en 0.50 puntos porcentuales, situándola en un 11.25% anual. Esta decisión fue tomada de manera unánime y tiene como objetivo contrarrestar las presiones inflacionarias que han afectado al país. A pesar del alza, el banco central se abstuvo de proporcionar indicaciones claras sobre futuros movimientos de tasas, enfatizando en su lugar la importancia de implementar reformas fiscales estructurales lideradas por el gobierno para complementar la efectividad de la política monetaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El presidente Lula se reunió con varios ministros para evaluar posibles medidas en materia de política fiscal, un área crítica para aliviar la presión sobre el banco central y mejorar las perspectivas económicas a largo plazo. Aumento de la inflación en octubre La inflación anual en Brasil se aceleró en octubre, alcanzando un 4.76%, el nivel más alto en un año y superando las previsiones del mercado de un 4.72%. Este aumento refleja el impacto de factores como la sequía severa, que ha elevado los precios de los alimentos y la energía, así como el efecto de un real más débil. Los sectores con mayores incrementos fueron: Alimentos y bebidas : 6.65% anual (vs. 5.86% en septiembre).

Vivienda y servicios públicos: 6.12% anual (vs. 4.58%). Por otro lado, el sector de transporte mostró una desaceleración, con una inflación anual de 2.48% frente al 3.22% del mes anterior. En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0.56%, impulsado por incrementos en el costo de la vivienda (+1.49%), especialmente electricidad residencial (+4.74%), y alimentos (+1.06%), con una subida notable en la carne (+5.81%). Con estos datos, la inflación permanece significativamente por encima de la meta del banco central, fijada en un 3%, y excede el límite superior de tolerancia del 4.5%. Factores externos y presión sobre las monedas emergentes El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha generado inquietud en los mercados, con temores sobre un posible aumento en el proteccionismo y la persistencia de tasas de interés altas en EE.UU.. Estas expectativas han fortalecido la demanda del dólar y, en consecuencia, han ejercido una presión adicional sobre las monedas de mercados emergentes, como el real brasileño. Fuente: xStation5.

El USD-BRL se encuentra actualmente en una zona de retroceso del 61.8% de Fibonacci en 5.7806, después de un fuerte rebote desde el soporte en 5.6249. La media móvil de 200 períodos está actuando como soporte dinámico cerca de 5.7609, mientras que el RSI indica una posible zona de sobrecompra a corto plazo. Si el par logra superar y consolidarse por encima de 5.7806, el próximo objetivo estaría en el nivel del 78.6% de Fibonacci en 5.8080. Una ruptura de esta resistencia podría llevar al precio hacia el máximo anterior en 5.8578. Si el precio no logra mantenerse por encima del 61.8% de Fibonacci, es probable que veamos una corrección hacia el soporte de la media móvil de 200 períodos en 5.7609, seguido del nivel de 5.7141 en el 50% de Fibonacci. Un quiebre de estos niveles abriría la puerta a una caída hacia el soporte en 5.6432.

