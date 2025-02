USDCAD - Análisis Técnico (20.08.2024)

La tasa de inflación anual en Canadá cayó al 2,5% en julio de 2024, desde el 2,7% registrado en junio, marcando el aumento más suave en los precios al consumidor desde marzo de 2021. Este descenso estuvo en línea con las expectativas del mercado y las previsiones del Banco de Canadá, que anticipaba una relajación en la inflación hacia la marca del 2,5% en la segunda mitad del año. Sin embargo, se espera que la inflación rebote en los próximos meses debido a los efectos de base, especialmente relacionados con los precios de la gasolina. En detalle : La inflación se desaceleró en el sector de la vivienda (5,7% frente al 6,2% en junio), impulsada por la disminución de los costos de electricidad, tasas hipotecarias y alquileres. También se observó una leve desaceleración en los precios de los alimentos (2,7% frente al 2,8%), mientras que la inflación en el transporte se mantuvo sin cambios (2%). Es importante destacar que, aunque los precios de la gasolina aumentaron un 1,9% frente al 0,4% de junio, esto fue compensado por una caída en los precios de los vehículos de pasajeros (-1,4% frente al -0,4%).

: Las tasas básicas medianas y truncadas, indicadores clave seguidos de cerca por el Banco de Canadá, se situaron por debajo de las expectativas, en 2,4% y 2,7%, respectivamente, lo que refuerza las expectativas de una postura monetaria más moderada por parte del banco central. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Con respecto al mes anterior, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) canadiense aumentó un 0,4%. Análisis de USDCAD En respuesta a estos datos, el dólar canadiense se fortaleció hacia 1,36 por dólar estadounidense, alcanzando un máximo de casi seis semanas . Este fortalecimiento se debió más a la debilidad del dólar estadounidense que a los datos internos de Canadá, que sugieren una postura moderada del Banco de Canadá. Además, la tasa de desempleo se mantuvo en el 6,4%, la más alta en más de dos años y medio, indicando un debilitamiento del mercado laboral. La contracción en la industria manufacturera y el lento crecimiento económico han aumentado las expectativas de una mayor relajación por parte del Banco de Canadá, lo que podría moderar el apoyo al dólar canadiense. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense cotizó en mínimos de varios meses, en medio de la anticipación de inminentes recortes de tasas de la Reserva Federal. Esto ha eclipsado los datos económicos internos de Canadá, lo que ha favorecido la fortaleza del dólar canadiense en el corto plazo. OSCILADORES Por otro lado los osciladores estan mostrando una recuperacion al alza, el MACD esta mostrando una recuperacion anticipada del minimo anterior lo que podria estar señalando que la presion bajista podria estar disminuyendo, ademas el RSI muestra una reciente ruptrua alcista en la directriz de una figura de triangulo simetrico, lo que nos podria estar señalando futuros impulsos alcistas.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "