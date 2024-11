USDJPY cae un 0,55% antes de minutas Fed

📊 Anuncio de las actas del FOMC: los mercados esperan un análisis más profundo sobre el recorte de tasas de noviembre Las actas de la reunión de noviembre del FOMC, programadas para publicarse hoy a las 7:00 p.m. GMT, proporcionarán un contexto clave para el reciente recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos al 4,75 % y un cambio significativo en las comunicaciones de la Reserva Federal. ¿Los comentarios de los banqueros de la Fed justifican otro recorte de tasas en diciembre ❓ Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La decisión unánime de recortar en 25 puntos básicos, incluida la anteriormente opositora Bowman, sugiere un consenso más fuerte sobre la dirección de la política. Los mercados buscarán detalles sobre cómo se alcanzó este consenso, especialmente en el contexto de la eliminación de la frase "mayor certeza" en cuanto a la inflación. En la evaluación de la inflación, a pesar de la eliminación del lenguaje relacionado con la "certeza", Powell mantuvo una perspectiva positiva sobre la inflación durante la conferencia de prensa. Las actas deberían revelar la visión más amplia del comité sobre los riesgos inflacionarios y si existen preocupaciones reales sobre el progreso hacia el objetivo del 2%. Otro elemento importante es la evolución del mercado laboral. La declaración de Powell de que no se necesita un mayor enfriamiento para lograr el objetivo del 2% fue significativa. Las actas podrían proporcionar un análisis más profundo sobre cómo los miembros del comité ven el equilibrio del mercado laboral y sus implicaciones para la política. Vale la pena recordar que, desde la decisión de noviembre (07.11), las expectativas del mercado monetario se han inclinado más hacia detener el impulso de los recortes de tasas. Esto se debe, en gran parte, a la medida preferida de la Fed, el PCE, que ha mostrado signos de presiones inflacionarias elevadas durante casi 3 meses. Fuente: Bloomberg Financial LP ¿Seguirá fortaleciéndose el dólar? En el contexto de la orientación futura, dado que Powell prefiere evitar hacer anuncios amplios sobre el futuro, las actas podrían revelar un debate sobre la estrategia de comunicación. El mercado buscará pistas sobre la posibilidad de una reunión en diciembre, actualmente valorando un recorte de 15 puntos básicos dentro de un posible recorte de 25 puntos básicos. Fuente: Bloomberg Financial LP En el mercado de divisas, el índice del dólar (USDIDX) se fortaleció después de los anuncios de la Fed, consolidándose actualmente en el rango de 106.50-107.50. Si las actas revelan preocupaciones inflacionarias más amplias de lo que sugirió la conferencia de prensa de Powell, podemos esperar un mayor fortalecimiento del dólar. Cualquier señal de división sobre el ritmo de futuros recortes podría aumentar la volatilidad del mercado, y la discusión sobre la dinámica del mercado de bonos podría afectar los rendimientos de los bonos del Tesoro, que han sido particularmente sensibles recientemente. La curva de rendimiento de Estados Unidos reaccionó con una caída ante la nominación de Bessent.

Fuente: Bloomberg Financial LP La nominación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro ha generado una reacción positiva en los mercados, reflejada en el fortalecimiento del dólar y la caída en los rendimientos de los bonos. Su estrategia "3-3-3", que implica una reducción del déficit al 3% del PIB, un crecimiento económico del 3% y un aumento en la producción de petróleo de 3 millones de barriles por día, se percibe como un equilibrio frente a los elementos populistas de la agenda de Trump. Aunque algunos objetivos pueden ser difíciles de alcanzar, especialmente en el contexto de políticas migratorias restrictivas y las condiciones actuales del mercado energético, el enfoque agresivo de Bessent hacia el gasto público y la gestión del déficit (actualmente entre el 6-7% del PIB) podría influir significativamente en la futura política fiscal de Estados Unidos, particularmente en el contexto de la decisión de extender los recortes de impuestos que expiran en 2025. USDJPY (D1) El par USDJPY detuvo sus ganancias dentro del retroceso de Fibonacci del 78.6% del canal bajista iniciado en julio de este año. Sin embargo, los fundamentos de la tendencia alcista técnica se mantienen en el mediano plazo. Los puntos clave de soporte en este contexto siguen siendo las zonas de intersección de las medias móviles exponenciales de 50, 100 y 200 días. El punto psicológico de resistencia sigue siendo el área de los picos locales de mediados de noviembre, en la zona de 156,600.

Fuente: xStation

