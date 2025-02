📉 USDMXN cae 3,2%

馃摙 El mercado en general recupera optimismo tras la llamada entre Sheinbaum y Trump Las monedas de los pa铆ses afectados por los aranceles de Trump registran fuertes rebotes, luego de que la presidenta de M茅xico, Claudia Sheinbaum, anunciara tras su conversaci贸n con Donald Trump que los aranceles de EE.UU. a M茅xico se retrasar谩n por un mes. El peso mexicano se aprecia 3,2% frente al d贸lar, el d贸lar canadiense sube 0,5%, mientras que el EURUSD avanza 0,6%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil M谩s tarde, el presidente Trump confirm贸 la decisi贸n a trav茅s de sus redes sociales. Seg煤n Sheinbaum, el acuerdo se basa en una serie de compromisos, especialmente en comercio y seguridad. Como parte del pacto: M茅xico desplegar谩 10.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con EE.UU. para frenar el tr谩fico de drogas, en particular de fentanilo .

para frenar el tr谩fico de drogas, en particular de . EE.UU. acord贸 reforzar el control sobre el tr谩fico de armas de alto calibre hacia M茅xico. Fuente: xStation5 El sentimiento positivo se traslad贸 a los mercados, impulsando ganancias en activos que previamente hab铆an sufrido por la incertidumbre. El mercado de criptomonedas registra avances considerables, con Bitcoin subiendo 4% en la 煤ltima hora, operando cerca de los 98.500 d贸lares, mientras que Ethereum recupera terreno tras la ca铆da de hoy (+3,5% en la 煤ltima hora). Un efecto similar se observa en los 铆ndices burs谩tiles de EE.UU. La decisi贸n llega poco despu茅s de que Trump ordenara un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas, acusando al gobierno de Sheinbaum de una "alianza intolerable" con grupos criminales en M茅xico. Sheinbaum rechaz贸 en茅rgicamente esta acusaci贸n, destacando los esfuerzos de M茅xico para combatir el narcotr谩fico y la exportaci贸n de fentanilo. A pesar de la falta de detalles sobre las negociaciones entre Trudeau y Trump, el d贸lar canadiense tambi茅n muestra una recuperaci贸n tras la noticia del retraso de los aranceles a M茅xico. Fuente: xStation5

