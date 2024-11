USDMXN se estabiliza en medio de tensiones geopolíticas

El par USDMXN logró estabilizarse en la segunda parte de la sesión de hoy, con un rango de operación entre un máximo de 20.33 y un mínimo de 20.06 pesos por dólar. Aunque muestra signos de consolidación, el tipo de cambio mantiene su tendencia bajista en el contexto de una mayor volatilidad en los mercados financieros globales. Factores geopolíticos impulsan la aversión al riesgo El mercado ha sido impactado por noticias que aumentan la incertidumbre global, particularmente relacionadas con la situación entre Rusia y Ucrania. Entre los desarrollos más relevantes: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Decreto nuclear de Putin : El presidente ruso firmó un decreto que autoriza el uso de armas nucleares contra estados no nucleares si están respaldados por potencias nucleares. Esto se percibe como una amenaza directa hacia Ucrania, especialmente tras el permiso de Estados Unidos para que Kyiv utilice misiles de largo alcance en territorio ruso.

Primer ataque ucraniano : Ucrania ya ha utilizado los misiles proporcionados por Estados Unidos, atacando objetivos dentro de Rusia. Tanto fuentes locales como el ministro de Defensa ruso han confirmado estos incidentes.

Reacción de los mercados: Los activos de refugio, como el dólar y los bonos, registraron demanda ante el aumento de las tensiones. Mientras tanto, los índices bursátiles europeos cayeron drásticamente, arrastrando también a los futuros en Wall Street. Desempeño del dólar y su impacto en el USDMXN El dólar ha tenido un desempeño mixto en la jornada, fortaleciéndose frente a monedas emergentes como el peso mexicano debido a su perfil de refugio seguro, pero mostrando cierta debilidad frente a otras divisas principales por la incertidumbre sobre la política monetaria en Estados Unidos. Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra en una tendencia bajista dentro de un canal descendente, con un reciente rechazo en la zona de los 20.1325 tras un retroceso desde niveles más bajos. El precio ha mostrado un intento de recuperación tras formar un pullpback. El RSI se ubica indica debilidad en el impulso, mientras el ADX refleja una tendencia con fuerza moderada.Un rompimiento sostenido por encima de los 20.1950 podría abrir la puerta a un movimiento hacia 20.2490, con un objetivo máximo en 20.3223 si se mantiene el impulso. Sin embargo, si el precio pierde los 20.1150, podríamos observar una caída hacia los 19.9890, con un nivel crítico en 19.9378 en caso de mayor presión vendedora.

