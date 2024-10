Valeo se desploma un 10% tras la reducción de las previsiones de ventas en medio de una decepcionante demanda de vehículos eléctricos 📉

Las acciones del productor francés de piezas de automóvil Valeo (FR.FR) caen un 10% tras la reducción de las previsiones de ingresos de la empresa para 2024. Valeo espera ahora 21.300 millones de euros, frente a los 22.000 millones de euros anteriores. La revisión se produce tras un tercer trimestre complicado, marcado por una menor demanda; las ventas cayeron un 5% interanual hasta los 4.970 millones de euros. Lo que es importante es que hoy el sentimiento general en el sector del automóvil es débil, tras el informe trimestral de Mercedes-Benz. Las ventas de equipos originales de Valeo en el tercer trimestre cayeron un 2% en términos comparables. En Europa y África, las ventas de equipos originales superaron la producción automovilística regional en 6 puntos porcentuales, impulsadas por los productos de tren motriz y los sistemas de asistencia al conductor, así como por los segmentos de tecnología de pantalla.

Pero en el mercado de América del Norte, las ventas se quedaron atrás, 1 punto porcentual por detrás de la producción, incluso a pesar de los nuevos acuerdos de electrificación; China también mostró una caída enorme, con un rendimiento inferior al de la producción en 9 pp.

Valeo citó el empeoramiento del entorno económico y la "incertidumbre significativa en torno a los volúmenes de producción automotriz" y anunció una nueva orientación para 2025 cuando la compañía publique los resultados finales de 2024. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

