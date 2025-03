Valuaciones divergentes en las “7 Magníficas”: Alphabet y Microsoft destacan mientras persiste la incertidumbre arancelaria

El análisis del ratio Price/Earnings (P/E) de las denominadas “7 Magníficas” –Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia y Tesla– revela una creciente dispersión en las valoraciones que obliga a un enfoque más selectivo. Algunas han comprimido significativamente sus múltiplos, mientras otras se mantienen caras, todo en un contexto marcado por la reciente volatilidad bursátil, las señales mixtas desde la Fed y la creciente incertidumbre arancelaria bajo el nuevo gobierno de EE.UU.. Compresión de múltiplos en algunas tecnológicas Alphabet y Microsoft se perfilan como las más atractivas en términos de valoración relativa. Alphabet presenta un forward P/E de 19, por debajo de su promedio de tres años (20.74), mientras que Microsoft se sitúa en 28.62, también por debajo de su media histórica (29.86). Ambas combinan solidez financiera, crecimiento sostenido y baja volatilidad, posicionándolas bien para un entorno incierto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Amazon ha comprimido notablemente sus múltiplos: su forward P/E cayó a 32.42 desde un promedio de tres años de 54.35, y su LTM P/E se ubica en 37.20, también por debajo del histórico. Esto refleja mejoras en eficiencia operativa y márgenes, sobre todo en sus divisiones de AWS y publicidad. En el caso de Nvidia, la fuerte expansión de beneficios ha permitido reducir sus múltiplos a pesar del repunte en precio: forward P/E de 26.63 frente a un promedio de tres años de 38.96, y LTM P/E de 41.05. Aunque aún cotiza con expectativas elevadas, su valoración ya no luce tan extrema como en 2023. Meta y Apple mantienen múltiplos moderadamente elevados. Apple opera con un forward P/E de 29.73 y un LTM P/E de 35.63, ambos por encima de sus promedios. Meta, por su parte, se sitúa en 24.70 (forward) y 26.25 (LTM), reflejando un repunte operativo, pero también una recuperación de precio que limita el potencial de entrada en el corto plazo. Tesla, en contraste, sigue siendo la más cara del grupo, con un forward P/E de 107.78 y un LTM P/E de 141.25, muy por encima de su historial. A pesar de cierta compresión reciente, los múltiplos actuales reflejan expectativas de crecimiento difícilmente sostenibles en el entorno actual. Incertidumbre política y comercial: los aranceles vuelven al centro del escenario Además de los fundamentales, el entorno político se ha convertido en un catalizador clave. La administración Trump ha señalado que a partir del 2 de abril se aplicarán aranceles recíprocos, reavivando el temor a una guerra comercial. Aunque algunos analistas consideran esta fecha como el inicio de negociaciones y no un “evento terminal”, el riesgo de perturbaciones en la cadena de suministros y aumentos de costos ya comienza a descontarse en los precios. Empresas como Apple, Nvidia y Tesla, con fuerte exposición a China y otros mercados globales, serían particularmente vulnerables a una escalada arancelaria. Incluso Microsoft y Amazon, con operaciones internacionales significativas, podrían enfrentar un impacto indirecto si se desacelera la actividad global. Las declaraciones recientes del presidente Trump, quien afirmó estar dispuesto a tolerar una “transición dolorosa” por los aranceles, han incrementado la percepción de riesgo entre los inversores. Esto se suma a las advertencias del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre una posible “desintoxicación” de la economía tras años de estímulo fiscal. Conclusión La dispersión en valuaciones dentro de las “7 Magníficas” permite a los inversionistas ser más selectivos: Alphabet y Microsoft sobresalen como las más atractivas por valoración y calidad operativa.

Amazon y Nvidia muestran compresión de múltiplos, lo que puede ser una señal de oportunidad si sostienen su ritmo de crecimiento.

Apple y Meta siguen sólidas, pero no ofrecen grandes descuentos.

Tesla, por su parte, continúa con múltiplos desalineados con sus fundamentales. El panorama de corto plazo estará dominado por la evolución de las tensiones comerciales, la política monetaria y las próximas revisiones de utilidades. En este contexto, la capacidad de adaptación y la resiliencia operativa serán tan importantes como las métricas de valoración. Fuente: xStation5.

