Venta masiva de acciones estadounidenses en la apertura del mercado ✂️

Los índices abrieron con una baja del 0,30-0,45 % al comienzo de la sesión en efectivo.

El dólar estadounidense se aprecia ligeramente.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentan.

Las empresas cuánticas continúan con su impulso alcista. La segunda sesión de esta semana en Wall Street comienza con una ligera venta masiva en los principales índices estadounidenses. Las caídas pueden deberse en parte a la toma de ganancias de los inversores después de las recientes beneficios dinámicos. En el US100, se rompieron máximos históricos y el índice subió a 22.100 puntos. Hoy, el índice está experimentando una ligera corrección, cayendo un 0,60 % en la apertura y cayendo por debajo del nivel de 22.000 puntos. El US500 también cae un 0,50 % a 6.050 puntos, mientras que el US2000 ve la mayor caída del 1,10 % a 2.335 puntos. Las caídas en el mercado bursátil se apoyan en la fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses. La incertidumbre también puede deberse en parte a la próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés mañana. Sin embargo, un recorte de 25 puntos básicos ya se espera casi en su totalidad y está descontado en los precios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hoy se observan beneficios solo en un puñado de valores. Alphabet (GOOGL.US) continúa su movimiento alcista con el innovador chip Willow, basado en tecnología cuántica, mientras que Tesla (TSLA.US) sube un 3,2%, sumándose a las ganancias de ayer impulsadas por el optimismo comercial de Trump. US100 En el momento de la publicación, el US100 profundiza su caída al 0,65%, cayendo nuevamente por debajo de la barrera de los 22.000 puntos que se rompió en la sesión de ayer. El optimismo en torno a las empresas tecnológicas sigue siendo alto, y los inversores se centran en la computación cuántica y la IA. Fuente: xStation 5 Noticias de la empresa Verizon (VZ.US) y Nvidia (NVDA.US) se han asociado para lanzar una plataforma 5G privada impulsada por IA diseñada para optimizar la conectividad empresarial y las aplicaciones de IA. La solución Verizon 5G Private Network with Enterprise AI, plug-and-play, admite múltiples inquilinos, escalabilidad y servicios remotos a través de una configuración 5G portátil. Puede manejar aplicaciones intensivas como modelos de IA generativos, transmisión de video, AR/VR, robótica e IoT. Verizon planea comenzar las demostraciones de la solución a principios de 2025, posicionando la oferta como una infraestructura versátil para empresas que buscan soluciones avanzadas de IA y conectividad. Tesla (TSLA.US) sube un 3,2% después de que Mizuho Securities actualizara la calificación de la acción a Outperform desde Neutral, citando los posibles beneficios de las regulaciones relajadas de conducción autónoma y la ventaja de costos de Tesla bajo la administración de Trump. El objetivo de $515 implica un alza del 11%. Teva (TEVA.US) aumentó un 20% y Sanofi (SNY.US) un 5% después de que su terapia con anticuerpos cumpliera los objetivos de los ensayos de fase 3 para la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, mostrando una fuerte eficacia y sin problemas de seguridad. EVgo (EVGO.US) cae un 26% después de que EVgo Holdings anunciara una oferta pública de 23 millones de acciones Clase A, con LS Power reteniendo todos los ingresos.

