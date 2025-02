Venta masiva de criptomonedas en medio de un presunto hackeo de la Hotwallet de ByBit 🔔💣

El mercado de criptomonedas est谩 experimentando una p茅rdida de las fuertes ganancias de la primera parte del d铆a, volviendo a una tendencia bajista. La situaci贸n es extraordinaria y la escala de la venta masiva es significativamente mayor que en el mercado de valores, que tambi茅n est谩 experimentando ca铆das. Las especulaciones iniciales sugieren que puede haber habido un hackeo dirigido a una de las billeteras calientes de ByBit Official, lo que llev贸 al robo de casi $ 1.4 mil millones en Ethereum. Los fondos se transfirieron inmediatamente a otra direcci贸n y actualmente se est谩n liquidando. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La reacci贸n puede ser de corta duraci贸n, ya que no se trata de sumas sustanciales en el contexto m谩s amplio del mercado. Sin embargo, las ca铆das m谩s amplias del mercado indican un p谩nico leve de los inversores, alimentado a煤n m谩s por un sentimiento m谩s d茅bil en el mercado de valores de EE. UU.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "