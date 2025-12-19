Leer más
04:16 · 19 de diciembre de 2025

Ventas minoristas del Reino Unido por debajo de las expectativas

Conclusiones clave
  • Las lecturas de hoy pueden ser el comienzo de recortes más rápidos de los tipos de interés por parte del BoE.

Ventas minoristas (comparativa intermensual) en el Reino Unido (incluyendo combustible para automóviles) : -0,1% (se esperaba un 0,3% y el dato anterior revisado es de -0,9%).

Los débiles datos del mercado laboral británico pueden aumentar las posibilidades de recortes más rápidos de los tipos de interés por parte del BoE.

Fuente : Plataforma de XTB

19 de diciembre de 2025, 15:53

19 de diciembre de 2025, 15:04

19 de diciembre de 2025, 12:27

19 de diciembre de 2025, 11:15

