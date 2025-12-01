Ventas minoristas en Suiza por encima de lo esperado

Lectura del crecimiento de las ventas minoristas en Suiza
Actual : 2,7%.
Pronóstico : 1,2%.
Dato previo : 1,8%.
Las ventas minoristas en Suiza aumentaron más de lo previsto y la cifra anterior se revisó al alza del 1,5% al 1,8%. Este repunte de las ventas tras la caída de finales de verano y principios de otoño ayuda a disipar la preocupación por una recesión económica impulsada por los aranceles.
Con los tipos de interés suizos ya en el 0%, el crecimiento continuo del gasto de consumo debería ayudar a evitar que la inflación caiga en terreno negativo, reduciendo la preocupación de que el BNS pueda recurrir a herramientas de política monetaria no convencionales. El franco se fortalece frente al euro y al dólar, rompiendo su reciente racha de caídas, impulsado en gran medida por un aumento generalizado del apetito por el riesgo.
Cotización del dólar-franco suizo
Fuente : Plataforma de XTB
