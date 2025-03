Veredicto por Roundup hace caer un 7 % las acciones de Bayer💡

Las acciones de Bayer (BAYN.DE) caen alrededor de 7 % al inicio de esta semana, despu茅s de que la compa帽铆a recibiera un veredicto adverso en el caso Roundup y fuera condenada a pagar una multa de 2.100 millones de d贸lares. La empresa ya ha desembolsado un total de 10.000 millones de d贸lares para resolver reclamaciones anteriores, y a煤n hay m谩s de 66.000 casos pendientes. Un jurado en Georgia, Carolina del Sur (EE.UU.) orden贸 a Bayer, propietaria de Monsanto, pagar da帽os a un hombre que afirma que el herbicida Roundup le caus贸 c谩ncer. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Seg煤n analistas de JP Morgan, 鈥渆s probable que Bayer logre reducir significativamente los da帽os punitivos en la apelaci贸n, as铆 como impugnar los hallazgos del jurado, aunque esto tomar谩 tiempo.鈥 Las acciones de la compa帽铆a vuelven a negar ganancias en la EMA de 200 d铆as (l铆nea dorada en el gr谩fico) y extienden una tendencia bajista de largo plazo. Fuente: xStation

