Viernes bajista por un PCE más elevado. El grupo Magníficos 7 amplía sus caídas 📉

Wall Street abrió a la baja tras una lectura del PCE más elevada, lo que refuerza la postura cautelosa de la Reserva Federal de mantener el nivel actual de las tasas de interés. El Nasdaq y el S&P 500 caen un 0,35%, el Dow Jones retrocede un 0,45% y el Russell 2000 opera con una caída del 0,25%. El indicador de inflación preferido por la Fed mostró un alza de precios mayor a la esperada en febrero, con el PCE subyacente aumentando un 0,4% respecto al mes anterior y un 2,8% interanual, superando las previsiones. La lectura se vio impulsada principalmente por presiones de precios en servicios especializados como finanzas, salud y seguros. Una inflación más alta podría mantener a la Fed cautelosa respecto a recortes de tasas, especialmente ante la incertidumbre sobre el verdadero impacto económico de los aranceles que están por entrar en vigor. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El gasto personal subió un 0,4%, por debajo de lo estimado, tras la sorpresiva caída de enero. Economistas advierten que el aumento de precios y la desaceleración del consumo podrían frenar el crecimiento. El informe se publica después de que la Fed decidiera mantener las tasas sin cambios, mientras recortaba su previsión de crecimiento para 2025 y elevaba sus proyecciones de inflación. Las autoridades aún prevén dos recortes de tasas para este año. Volatilidad actualmente observada en EE. UU. Fuente: xStation5 Nasdaq 100 (gráfico diario) El Nasdaq 100 extiende las caídas desde ayer, ya que “no hay un Tesla” que compense la venta masiva de otras acciones tecnológicas. Entre las compañías del grupo Magníficos 7, solo Nvidia opera al alza (NVDA: +0.4%) debido a los aranceles esperados sobre chips. El RSI se mantiene neutral, ligeramente por debajo de 50, mientras que una mayor presión bajista por debajo de la media móvil exponencial de 30 periodos (EMA30 en color púrpura claro) sugiere una posible prueba del soporte en torno a los 19.400 puntos. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Beam Therapeutics sube un 1% después de que Bank of America mejorara su recomendación a "comprar", citando datos prometedores de ensayos para BEAM-302 en deficiencia de alfa-1 antitripsina. El analista lo considera un desbloqueo clave de valor. Beam también anunció la aprobación de la FDA para su medicamento en investigación, con más datos de ensayos esperados en la segunda mitad de 2025.

CureVac sube un 10% después de que la Oficina Europea de Patentes ratificara su patente de ARNm en una disputa legal con BioNTech. Los analistas lo consideran un hito positivo, aunque el fallo por infracción previsto para el 1 de julio sigue siendo clave. Un fallo favorable podría derivar en procedimientos de evaluación de daños.

Lexicon Pharmaceuticals sube un 60% tras asegurar un acuerdo de licencia exclusiva con Novo Nordisk para el fármaco contra la obesidad LX9851. El acuerdo incluye hasta 1.000 millones de dólares en pagos, con 75 millones en hitos a corto plazo. Lexicon completará actividades previas a IND, mientras que Novo Nordisk se encargará del desarrollo y la comercialización.

Lululemon cae un 14% tras emitir una guía de ingresos débil, lo que alimenta preocupaciones sobre el crecimiento en EE. UU. Los analistas citan una débil demanda estadounidense, presión en márgenes y mayor competencia. La previsión de ingresos del 1T de 2.340–2.360 millones de dólares quedó por debajo de los 2.390 millones estimados, y la previsión de BPA de 2,53–2,58 USD se situó por debajo de los 2,78 USD esperados. La previsión de BPA anual de 14,95–15,15 USD también fue inferior al consenso de 15,38 USD.

Nippon Steel y US Steel están en conversaciones para salvar su fusión, con Nippon ofreciendo aumentar su inversión prevista en fábricas de 2.700 millones a hasta 7.000 millones de dólares. El acuerdo, que enfrenta escrutinio político, ha sido retrasado nuevamente y ahora se espera que cierre en el segundo trimestre de 2025.

Rocket Lab sube un 2,5% tras ser seleccionada para el programa de lanzamientos espaciales de seguridad nacional de EE. UU., valorado en 5.600 millones de dólares. Citi calificó la inclusión como una sorpresa positiva, destacando que se dio antes de lo esperado. Rocket Lab planea tener tres cohetes Neutron listos en 2026 y cinco más en 2027.

