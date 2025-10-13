Leer más
10:15 · 13 de octubre de 2025

🔴 VISIÓN SEMANAL (13.10.2025)

US500
Índices
-
-

____

¿Quieres anticiparte a los movimientos clave de la semana?

Participa en nuestro Seminario de Visión Semanal de los Mercados y recibe el análisis profesional de los expertos de XTB sobre índices, divisas, materias primas y más.

  • Regístrate gratis o abre tu cuenta real hoy mismo en XTB y opera con información estratégica en tiempo real.

