VIX cae casi 3% y borra los beneficios de ayer 📉 Futuros en Wall Street ligeramente al alza

Los futuros del 铆ndice de volatilidad CBOE VIX (VIX) caen cerca de 3% hoy, revirtiendo las alzas de la sesi贸n anterior, en la que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 llegaron a retroceder m谩s de 3%. Antes de la apertura del mercado estadounidense, los futuros del US500 y del US100 suben en torno a 0,8% a 1%, lo que indica una leve mejora en el sentimiento de los inversores. Tras el cierre de la sesi贸n de hoy en EE.UU., Tesla presentar谩 sus resultados trimestrales, y el jueves ser谩 el turno de Alphabet (GOOGL.US) . Estas publicaciones probablemente mantendr谩n elevada la volatilidad en el sector tecnol贸gico y, por ende, en el 铆ndice S&P 500 durante los pr贸ximos d铆as.

En contraste, GE Aerospace y Lockheed Martin suben entre 1% y 2% , tras la publicación de sus propios resultados.

Más allá de los resultados de Tesla, los del jueves de Alphabet captarán gran atención, ya que proporcionarán una mejor perspectiva sobre el verdadero estado del sector tecnológico y sus previsiones. Se espera que esto genere mayor volatilidad en las acciones de las grandes tecnológicas, especialmente en aquellas relacionadas con la nube (como Amazon y Microsoft) y el sector publicitario (Meta Platforms). La caída en el VIX se aceleró luego de que el índice se acercara al umbral de "miedo" en torno a los 30 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil VIX (Intervalo H1) La mejora en el sentimiento de los mercados bursátiles estadounidenses podría llevar a la confirmación de una figura de "bandera bajista" en el VIX. En el caso del VIX, esto sugeriría una nueva disminución en la volatilidad esperada y un posible rebote en los índices estadounidenses. El nivel clave actual se encuentra alrededor de los 27 puntos. Una ruptura por debajo de este nivel podría indicar que el control pasa nuevamente a los vendedores en el VIX, lo que activaría otro impulso bajista. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "