El Grupo Volkswagen está lidiando con una creciente presión sobre sus márgenes y planea una reducción radical del 20% en costes para finales de 2028, equivalente a 60.000 millones de euros en ahorros. El plan, presentado por el CEO Oliver Blume y el CFO Arno Antlitz, abarca todas las marcas y categorías de gasto, con el objetivo de reducir el punto de equilibrio.

La presión proviene de una caída estimada del 8% en las ventas en China en 2025 (hasta 2,7–2,9 millones de coches), la intensa competencia de los fabricantes chinos, los aranceles en EE. UU. y el elevado gasto en electrificación. A pesar de haber logrado 33.000 millones de euros en ahorros en los últimos dos años, el margen operativo es de solo alrededor del 3%, considerado insuficiente para financiar las inversiones necesarias.

No se pueden descartar cierres de fábricas, algo que está encontrando resistencia por parte de los sindicatos, que citan el acuerdo de 2024 sobre la reducción de 35.000 empleos sin coerción y sin cierre de plantas.

Enlace con las caídas en las acciones de Volkwsagen

Las acciones de Volkswagen (VOW3.DE) cayeron alrededor de 2,5% hoy, reflejando la preocupación de los inversores por la magnitud de la reestructuración y los posibles conflictos laborales. El mercado duda de que el ambicioso objetivo de ahorro pueda alcanzarse sin interrupciones, especialmente en el contexto de la perspectiva de rating negativa de S&P y una deuda elevada (unos 260.000 millones de euros).

Las caídas forman parte de una tendencia más amplia de debilidad desde 2025, cuando los márgenes cayeron al 2,3% en los trimestres 1–3 y las ventas en mercados clave fuera de Europa (China, EE. UU.) se contrajeron entre 4% y 10%.

Los inversores esperan detalles el 10 de marzo, con los resultados de 2025, cuando VW actualizará sus programas de rentabilidad. Si la compañía no confirma sus planes, podría aumentar la presión sobre la acción, que cotiza en torno a 102–104 euros.

Perspectivas de mercado para Volkswagen

Aunque la valoración parece atractiva (aprox. 7,6x beneficios y 0,3x valor contable), el riesgo de ejecución del programa mantiene elevada la prima de riesgo.

Europa destaca positivamente con ventas récord de 1,3 millones de coches en 2025, pero los desafíos globales dominan la narrativa. Nuevos recortes, incluida la reubicación de producción (por ejemplo, el Crafter a Września, Polonia), podrían mejorar la eficiencia, pero dependen de las negociaciones con los sindicatos.

Las acciones de Volkswagen siguen en tendencia alcista y aún se sitúan por encima de la VWAP anclada a 1 desviación estándar desde principios de 2025 y del límite de la zona de valor del perfil de volumen de 2025.